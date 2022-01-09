🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 января, на растущей Луне любые дела будут удаваться легко. Положительная энергия заполняет пространство вокруг, придавая правильный импульс: в любых ситуациях действуйте решительно. При этом, важно не забывать контролировать эмоции. Не исключены сиюминутные ссоры и конфликты.

♈ Овен

Овен, 9 января позвольте себе расслабиться по-настоящему. Забудьте про решение рабочих вопросов и домашних проблем. Всему свое время. Сейчас — ваше время. Звезды напоминают: у тех, кто долго и усердно трудится, не покладая рук, могут начаться серьезные проблемы с ментальным здоровьем. Поберегите себя.

Космический совет: освойте искусство быть счастливым.

♉ Телец

Телец, за окном еще январь, но в вашем горячем сердце уже поселилась весна. Не отказывайте себе в желании любить и быть любимым. А если рядом нет близкого человека, не страшитесь его отыскать. Все, что ни делается, к лучшему. Определенно. Не бойтесь экспериментов. Может, это ваш шанс на светлое будущее?

Космический совет: окунитесь в любовь с близким человеком.

♊ Близнецы

Близнецы, 9 января — эмоционально сложный день для вас. Кажется, что все идет не так и не по тому сценарию, который вы себе недавно рисовали. Но переживать сегодня не о чем: изменить ничего нельзя. Постарайтесь лишь не вступать в открытые конфликты. Это может обернуться серьезными потерями и моральными травмами.

Космический совет: держите эмоции при себе.

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♋ Рак

Рак, не терзайте душу, если мечту не удалось притворить в жизнь прямо сегодня. Многие идут к своему счастью годами и даже десятилетиями. Если понимаете, что где-то свернули не туда, — остановитесь и все тщательно обдумайте. При необходимости обратитесь за советом к авторитету. Цените свои нервы.

Космический совет: относитесь к неудачам спокойно — все пройдет.

♌ Лев

Лев, по своей природе вы — упрямый человек. Но разве есть место этому маленькому недостатку, когда речь идет о сильных чувствах? Вы должны проявить инициативу, если хотите заполучить любимого. В противном случае прекрасный шанс ловко скроется с вашего жизненного пути. Чего же вы ждете? Действуйте прямо сейчас!

Космический совет: позаботьтесь о человеке, который вам дорог.

♍ Дева

Дева, 9 января для вас — неординарный день. Он словно напичкан «проверками» от Вселенной. Но вы не должны сдаваться: если есть цель — забудьте про преграды. Знайте: в этом мире возможно все, если только захотеть. Бегите к своей мечте, чего бы это не стоило. Вы должны быть счастливым!

Космический совет: забудьте про страхи и обиды.

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♎ Весы

Весы, долгие новогодние праздники подходят к концу — настало время приводить себя в порядок. 9 января, говорят звезды, самое время заняться здоровьем. Вам нужно больше отдыхать, посещать расслабляющие процедуры и заниматься легким спортом. Не нужно напрягаться в спортивном зале со штангой — достаточно одного часа в бассейне, чтобы «растрясти застои».

Космический совет: займитесь своим здоровьем.

♏ Скорпион

Скорпион, если что-то идет не так, как вы мечтаете, не нужно кричать «SOS!» Велика вероятность, что сама Вселенная отводит вас от чего-то дурного. Воскресный день — идеальный момент для анализа сложившейся обстановки. Будьте осторожны, не доверяйте людям, которые будут склонять вас к тем или иным действиям силовым путем и манипуляциями.

Космический совет: не сопротивляйтесь желаниям Вселенной.

♐ Стрелец

Стрелец, не исключено, что сегодня вам предстоит преодолеть массу препятствий. Возможны проблемы на работе, конфликты дома. Ваша задача — проявить максимальную собранность и ответственность. Из любой «страшной комнаты» есть выход, и вы обязаны его найти во что бы то ни стало.

Космический совет: вместо упрямства выбирайте диалог.

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♑ Козерог

Козерог, 9 января посвятите разбору «завалов». Речь не только о материальных вещах, но и том, что находится в вашей голове. Время от времени полезно копаться в мыслях и «удалять» ненужные, болезненные. Жизненный ресурс и положительная энергия небезграничны. Поберегите себя — заполните пространство красотой и счастьем.

Космический совет: избавьтесь от всего лишнего и неприятного.

♒ Водолей

Водолей, вы вступили в новую эру — эру свершений и чудес. За это Вселенную можно только поблагодарить! 9 января направьте все силы на созидание, действуйте, прислушиваясь к внутреннему голосу и из благородных позывов. Любите, мечтайте, стройте свое счастливое будущее прямо сейчас!

Космический совет: поверьте в чудо ради осуществления мечты.

♊ Рыбы

Рыбы, как бы странно не звучало, вы серьезно устали за прошедшие праздники. Конечно, Новый год прекрасен сам по себе, но за длительные выходные чего только не случилось! Кажется, настало время приводить все в порядок. Перед тем, как начать новую неделю, разгребите завалы и, пожалуйста, забудьте про выяснение отношений. Сейчас это ни к чему.

Космический совет: будьте добрее и терпимее к окружающим

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