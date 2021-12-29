Лазарев о вокальных данных Бузовой: «Ей не нужно называть себя певицей»

Исполнитель, рассуждая о талантах звезды «Дома-2», не смог подобрать для нее слова лучше, чем «персонаж».

Сергей Лазарев с трудом подобрал слово, которым можно охарактеризовать певческий талант Ольги Бузовой, но точно определил — певицей ей себя называть не стоит. Артист вместе с рэпером Markul побывал на музыкальном шоу Максима Галкина, в ходе которого прослушал новый трек звезды «Дома-2» «Мандаринка». Слушать, судя по превью-ролику, было тяжело, но все справились, после чего прокомментировали.

Сергей Лазарев как к личности к Бузовой относится положительно. Артистка, как он отметил, в жизни «юморная, классная девчонка», но вокальные данные ее оставляют желать лучшего. Звезды, которые петь не умеют, полагает он, могут выступать на сцене, но музыкантами зваться — едва ли. По тому же принципу, выходит, что и бывший бойфренд Ольги Давид Манукян тоже никакой не певец.

«Она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, из каждого выхода делающий перформанс. Она сильно верит в себя, во все что делает, с ней работает большая команда. Конечно, иногда это too much. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она персонаж… Может быть, артистка, шоувумен. Не знаю, как ее назвать…» — сказал Лазарев.

Максим Галкин поспешил предупредить своего гостя о последствиях и изрядно посмеялся над его попытками выразиться о «Мандаринке» помягче. Бузова, подчеркнул юморист, назначила себя и певицей, и актрисой театра, и спорить с ней опасно. Лазареву посоветовал, если тот окажется в суде после заявлений о пении теледивы, молчать — лучше пусть за него говорит адвокат.

К обсуждению подключился и рэпер Markul. Он Бузову жалеть не стал совсем. Исполнитель постановил: если бы ему включили на Новый год трек «Мандаринка», он бы на мандарины не смог больше смотреть никогда в жизни. И попросил разбудить его в 2023-м.

Ранее, как писал 5-tv.ru, призвавшую девушек беречь честь Ольгу Бузову пристыдили архивным компроматом.