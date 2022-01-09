Волочкова сделала из матери чужого человека: «Простила, но попросила не дергать»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 137

45-летняя танцовщица не может забыть юношеских ссор с родительницей и вынужденных расставаний с мужчинами. Неужели женщины никогда не помирятся?

Волочкова сделала из матери чужого человека: «Простила, но попросила не дергать»

Фото: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова почти в каждом интервью говорит о проблемах и скандалах с родной матерью. С юности у звезды накопилась масса претензий к родительнице, которые хочется высказать. Но если раньше артистка позволяла себе колкости, то к 45 годам остепенилась и поняла: это бесполезно. Она выступила с официальным заявлением, что простила родственницу. Однако выстраивать с ней добрые отношения пока не намерена.

«Я понимаю, что у большого количества дочерей и матерей бывают конфликты в тот момент, когда мамы начинают завидовать своим молодым дочерям — успешным, красивым. Мамина жизнь не сложилась. Она не стала балериной. У них с папой не было любви, поэтому он и оставил ее», — сокрушалась Волочкова в интервью для сайта Teleprogramma.pro.

Волочкова отметила, что чаще всего ругалась с мамой из-за денег и мужчин. Звезда больших и малых театров до сих пор не может забыть, как родительница поссорила ее с главной любовью всей жизни — бизнесменом Сулейманом Керимовым. Танцовщица уверена: ее просто использовали, как средство для заработка денег. В сердечность и любовь матери Анастасия не верит.

«Моя мама разводила меня со всеми мужчинами, включая Сулеймана Керимова. Я уже давно простила за все свою маму, просто попросила больше не дергать меня и объяснила человеку, что мы чужие люди. К сожалению, я не могу лукавить, лицемерить», — сказала, как отрезала, Волочкова.

Сократив контакты с родительницей, балерина призналась, что чувствует себя гораздо лучше в моральном плане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 45-летнюю Анастасию Волочкову заподозрили в регулярном пьянстве.

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