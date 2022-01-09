«Она незаменимая»: Киркоров высказался о Тарасовой после сообщений об ухудшении ее самочувствия

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 721

Филипп Киркоров пожелал здоровья Татьяне Тарасовой

«Она незаменимая»: Киркоров высказался о Тарасовой после сообщений об ухудшении ее самочувствия

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Проблемы со здоровьем у мастера спорта СССР Татьяны Тарасовой возникли месяц назад. Тогда она жаловалась на высокое давление и боли в груди. Накануне ей снова вызвали скорую помощь.

Недавний финал шоу «Ледниковый период» прошел без постоянного члена жюри, заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. Ее заменил Филипп Киркоров, который рассказал не только о том, насколько ему сложно далось судейство, но и пожелал здоровья знаменитости.

«Битва чемпионов. И как такое судить? Вот такая непростая роль мне выпала — быть председателем судейского жюри гранд финала. Это большая честь! Хотя заменить Татьяну Анатольевну невозможно. Она незаменимая! В очередной раз желаю здоровья» — заявил он на своей странице в Instagram.

Instagram @fkirkorov

К слову, о проблемах со здоровьем, начавшихся у Тарасовой еще месяц назад, сообщил Киркоров. Однако за все это время тренер лишь раз решила рассказать о своем самочувствии сама. В интервью 5-tv.ru она кратко сообщила — нормально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто победил в шоу «Ледниковый период».

-6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:15
Новорожденную девочку нашли на обочине дороги под Новосибирском
12:02
МИД РФ: попытки США везде и во всем видеть «руку Москвы» предсказуемы и пусты
11:43
Холостая Луна, холостая: не планируйте важного в названные астрологом дни января
11:29
Минобороны сообщило о продолжении переброски миротворцев из Иваново в Казахстан
11:22
«Она незаменимая»: Киркоров высказался о Тарасовой после сообщений об ухудшении ее самочувствия
11:01
Самолет российской авиакомпании загорелся в Китае

Сейчас читают

Холостая Луна, холостая: не планируйте важного в названные астрологом дни января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год