Жительница Подмосковья о гибели малыша под колесами авто: «Водитель не увидела его из-за сугроба»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 1 112

В Мытищах автоледи парковала свою машину на небольшой скорости и насмерть задавила годовалого ребенка.

Фото, видео: depositphotos / AnatolX; 5-tv.ru

В подмосковных Мытищах женщина за рулем насмерть сбила годовалого малыша, когда пыталась припарковать автомобиль во дворе. По словам жительницы дома, возле которого произошла трагедия, автоледи могла не увидеть ребенка из-за большого сугроба.

«Мать с ребенком шли по стоянке, ребенок был чуть сзади. Машина заезжала. Ну, как обычно, мы все заезжаем. Она выехала из-за поворота, а там снежная гора», — рассказала женщина.

По ее словам, дама за рулем ехала на небольшой скорости. Впрочем, добавила очевидица, у них во дворе вообще невозможно разогнаться.

«Это такое несчастье, в котором никто не виноват», — считает местная жительница.

Ранее стало известно, что женщина за рулем Nissan сбила годовалого малыша возле своего дома на Пионерской улице.

Она пыталась припарковать машину, как вдруг услышала женский крик. Дама вышла из авто и увидела под колесами детскую шапочку, а затем и тело малыша. Он скончался до приезда скорой помощи.

По данному факту прокуратура Московской области начала проверку. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивное видео с места трагического ДТП.

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