Телеведущая Ирина Смольская умерла в возрасте 51 года

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 1 928

О смерти известной деятельницы телевидения стало известно 9 января.

Телеведущая Ирина Смольская умерла в возрасте 51 года

Фото: Instagram @irinasmolskaia

Известная белорусская телеведущая и певица Ирина Смольская умерла в возрасте 51 года. О ее смерти стало известно 9 января. Трагическим известием поделились коллеги деятельницы телевидения в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пишет «Газета.ru», пока не известно, что стало причиной смерти Ирины Смольской.

Она родилась в Минске. С детства выступала в ансамбле «Аленки» и коллективе «Ровесник». На телевидении начала работать в 1990-е годы. В 1992-м Смольской удалось пройти кастинг, после чего она начала работать в качестве диктора.

Вела в прямом эфире БТ информационный выпуск «Рэха дня». После стала ведущей программ «Добрай ранiцы, Беларусь», «Песню бярыце з сабою» и «Вiншуем Вас!». Кроме того она выступала в качестве певицы.

Дата и место похорон пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер Александр Тимофеевский — автор текста песни «Пусть бегут неуклюже». О трагедии в Facebook сообщил киновед Сергей Капков.

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