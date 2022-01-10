Укушенная крысой девочка вырвалась из рук матери и сбежала из московской больницы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 1 050

Подросток увидела зверька рядом с торговым центром и сама взяла его на руки. Медики теперь опасаются, что у ребенка может быть бешенство.

Укушенная крысой девочка вырвалась из рук матери и сбежала из московской больницы

Фото: Depositphotos / gdolgikh

Девочку 13 лет во время прогулки в Москве укусила крыса. Как стало известно 5-tv.ru, школьница проводила время с подругой вблизи столичного торгового центра на улице Дежнева.

Подросток увидела зверька и взяла в руки, чтобы погладить. Но любовь к животным в этот раз оказалась невзаимной, и ребенок схлопотал укус.

Вместе с мамой девочка пришла в ближайший травмпункт. Но рану на пальце врач обработать не сумела. Как ни пыталась родительница удержать своего ребенка, та все равно вырвалась и сбежала, не получив антирабической помощи.

Обычно в таких случаях доктор проводит местную обработку раны и вводит специальную вакцину, защищающую от заболеваний, которые могут через укус животного передаться человеку. В первую очередь медики опасаются заражения бешенством. Последствия недуга крайне серьезны, вплоть до летального исхода.

Правоохранители в связи с телефонограммой из медпункта проводят проверку инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем можно заразиться от домашних животных.

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