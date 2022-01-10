Путин: страны ОДКБ не дадут реализовать сценарий «цветных революций» у себя дома

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 2 624

Происходящее в Казахстане — не первая попытка влезть извне во внутренние дела ОДКБ.

Путин: страны ОДКБ не дадут реализовать сценарий «цветных революций» у себя дома

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Тема:
Протесты в Казахстане

Члены ОДКБ наглядно дали понять, что не позволят кому бы то ни было проворачивать у себя дома «цветные революции». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета коллективной безопасности организации.

«Страны ОДКБ должны быть готовы дать отпор любым провокациям, чтобы трагедии, как в Казахстане, впредь не застали никого врасплох», — подчеркнул российский лидер, особо обратив внимание на то, что во время беспорядков в республике применялись присущие майданам технологии силовой и информационной поддержки протестов.

Он также отметил, что кропотливая работа, проведенная государствами договора по созданию системы защиты, приносит свои плоды.

«Совместная учебно-боевая деятельность ОДКБ позволила оперативно перебросить миротворцев в Казахстан», — отметил президент России.

Но при этом Путин настаивает на необходимости комитетам ОДКБ выработать меры по совместному противодействию террористической угрозе. Сейчас ситуация в Казахстане, по словам главы РФ, нормализуется. Однако произошедшее — не ново, и странам ОДКБ необходимо быть наготове перед лицом подобных угроз извне.

Массовые беспорядки в республике начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ. Однако быстро переросли погромы, охватив 11 регионов республики. В ходе боев пострадало порядка тысячи человек. Официально число погибших пока не озвучено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Казахстана Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь.



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