Дата и приметы: Когда и как нужно убирать елку, чтобы привлечь в дом денежный достаток

Пушистая зеленая красавица — главный атрибут Нового года. Но праздники заканчиваются, и приходит время убирать новогоднее дерево. В древности считали, что унести елку из дома необходимо до определенного числа. Причем если сделать это по всем правилам, можно привлечь в дом денежный достаток. Так когда все-таки следует выбрасывать елку и как правильно это сделать, не навлекая в семью беды?

Когда убирать елку?

Русские народные приметы гласят, что избавиться от новогодних атрибутов необходимо до одного из главных христианских праздников — Крещения. То есть до 19 января. Однако некоторые считают, что пушистая красавица должна радовать глаз и на Новый год по Восточному календарю — то есть до 12 февраля включительно. Но вовсе не обязательно оставлять елку в комнате. Можно разобрать ее и поставить на балкон. А после середины февраля уже выбросить.

Кроме того, по одной из примет, елку необходимо убирать, как только кончики веток на ней начнут становиться коричневыми. В древности считали, что в этот момент дерево уже накопило отрицательную энергию. Потому от него (и ее) следует как можно скорее избавиться.

Также на необходимость вынести елку из дома указывают падающие с нее игрушки. Считается, что так развлекается барабашка и лучше не давать ему время на более серьезные игры.

Как правильно «раздевать» елку?

Чтобы привлечь в дом денежный достаток, необходимо правильно снять с новогоднего дерева игрушки. Так, в первую очередь необходимо убирать шары, мишуру и гирлянды и только в последнюю очередь звезду. Она на дереве не только для красоты, но и, исходя из приметы, для освещения всех светом и привлечения в дом финансового достатка.

Когда снимите елочные украшения и упакуете в мешок елку, выносить ее следует с соблюдением определенных правил. Во-первых, делать это можно только при дневном свете. В этот момент желательно, чтобы кто-то из соседей за вами наблюдал. Выносить следует с видимым усилием и оглядываясь по сторонам. А когда будете бросать на землю, следует сказать «фух».

Однако верить или не верить народным приметам, личное дело каждого.

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