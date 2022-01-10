Устали от вечных царапин на руках и «ароматных» тапочек? Ветеринарный эксперт Жанна Кантова рассказала о причинах агрессивного поведения питомцев и методах борьбы с ним.

Пора ли считать опасным и непригодным для дальнейшего содержания домашнее животное, если оно бросается на членов семьи или оставляет кучки в неположенных местах? Или это временная реакция на раздражитель, которую можно устранить? Откуда появляется агрессивное поведение у кошек и собак, способен ли хозяин помочь пушистому другу справиться с этим состоянием? На эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила ветеринарный врач и зоопсихолог Жанна Кантова.

Как отметила эксперт, девиантное поведение, назовем его так, у кошек и собак имеет разную природу, и проявляется оно, соответственно, по-разному. У собак преобладает конкурирующая агрессия. Так как собака — социальное, стайное животное, она будет требовать внимания.

«Если в семье нарушена лидерская иерархия, собака будет бороться за внимание одного из членов семьи и при этом обижать других. Она будет кусаться, портить одежду и обувь, доминировать. Данное поведение корректируется на занятиях с кинологами», — поясняет Кантова.

У кошек, по словам специалиста, гораздо больше причин для стресса и, как следствие, выраженных асоциальных проявлений. Кошка, как говорят, сама по себе, своя собственная, она вне стаи, поэтому в первую очередь всегда защищает себя, свою территорию и кормовую базу.

«У кошек встречается и игровая агрессия, так как сохранены инстинкты охотника, есть и переадресованная агрессия — кошка может испугаться сильного шума, не идентифицировав источник страха, наброситься на ближайший живой объект. Есть и территориальная агрессия, где кошка будет защищать свою зону комфорта», — говорит зоопсихолог.

Котики не любят перемен и боятся их, плохо переносят шум и скопления людей. Если в привычной зоне обитания у пушистика появляется новый живой объект, уровень стресса у него повышается. Естественная реакция на это — нападение в целях самозащиты. Кошка демонстративно портит одежду и обувь, начисто забывает, где лоток, в качестве туалета выбирая, например, хозяйские тапки, кусает и царапает — всячески показывает, что пришельцу не место на ее территории.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, и при этом ваш питомец не кастрирован, Кантова рекомендует задуматься об операции. Кастрация помогает утихомирить бушующие гормоны, снизить уровень агрессии и устранить привычку метить территорию.

«Если ваш питомец кастрирован, а агрессия сохраняется, то причину необходимо искать в поведении, снижать уровень стресса. Для этого необходимо создать комфортные условия для вашего питомца, поощрять положительным подкреплением спокойное поведение либо воспользоваться успокоительными средствами», — добавляет врач.

Сегодня ветеринарный рынок предлагает массу седативов. Их делят на растительные, гомеопатические, ноотропные и на основе феромонов. Так как все эти препараты имеют противопоказания, необходимо, чтобы их назначал ветеринарный врач. Когда же усилия приложены максимальные, а результат нулевой, стоит записаться на очный прием к зоопсихологу, считает Жанна Кантова. Специалист устранит причину агрессии и скорректирует поведение вашего питомца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем можно заразиться от домашних животных.