Кардиолог назвал четыре неожиданных признака сердечной недостаточности

Глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля Николас Ламблена назвал четыре неожиданных признака развития сердечной недостаточности. Среди них: быстрый набор веса, повышенная утомляемость, одышка и отеки.

По словам медика, многие пациенты редко воспринимают всерьез перечисленные симптомы. В первую очередь это касается одышки, которая возникает при умеренных нагрузках — например, при подъеме на четвертый этаж.

«Люди иногда даже не рассказывают об одышке лечащему врачу, а если и говорят, то получают ответ, что все в норме. Но задыхаться вовсе не нормально!» — привела объяснения врача газета Le Figaro.

Это же касается и утомляемости. При этом врач предупредила, что не стоит беспокоиться из-за любого чувства усталости. Опасна только та, которая возникает от малейших усилий, а не появляющаяся в конце рабочего дня.

Кроме того, когда нарушается работа сердца, следом из-за недостаточного количества поступающей крови, начинают «барахлить» и почки. Они пытаются компенсировать объем за счет реабсорбции (обратное всасывание жидкости из полостей и полых анатомических структур организма — Прим.ред.). Все эти нарушения провоцируют отеки в ногах.

Потому чаще всего сердечную недостаточность путают с хроническим бронхитом или просто списывают на старость.

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