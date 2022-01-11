Результаты тестов на коронавирус у госпитализированного Куравлева отрицательные
Народный артист РСФСР попал в больницу перед Рождеством. Звезду фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» забрали из пансионата для пожилых.
Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев с пневмонией находится в больнице в Коммунарке. У 85-летнего актера температура и низкая сатурация, хотя уже два теста на COVID-19 показали отрицательный результат. Звезда фильмов Данелии и Гайдая — в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Тем временем заболеваемость и число госпитализаций из-за коронавируса в большинстве регионов снижается. И в некоторых из них даже смягчают ограничения. В Орловской области, к примеру, с 15 января отменяют QR-коды для посещения общественных мест.
В Европе ситуация с коронавирусом наоборот ухудшается. В Австрии с сегодняшнего дня маски даже обязательны и на улице, особенно там, где соблюдать социальную дистанцию невозможно, например, на автобусных остановках. А в Шотландии будут отказывать в лечении бесплодия тем, кто не вакцинировался.
Вместе с тем власти Кипра признали «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины у российских туристов. Ранее в страну пускали только тех, кто повторно прививался только основным препаратом.
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