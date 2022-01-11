Тренер Татьяна Тарасова оказалась в больнице

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 11 038

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию попадает в больницу второй раз за зиму.

Тренер Татьяна Тарасова оказалась в больнице

Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Об этом пишет ТАСС.

«Я болею», — сообщила тренер в беседе с 5-tv.ru по телефону.

В декабре 74-летняя Тарасова также попадала в больницу, причиной стало высокое давление. Ее выписали через восемь дней. Тогда многие российские знаменитости были обеспокоены ее состоянием. Тренер Илья Авербух признался, что для него случившееся стало потрясением.

«С Татьяной Анатольевной Тарасовой постоянно на связи. Как только завершились съемки „Ледникового периода“, я поехал к ней в больницу, был с ней, рассказывал ей о происходящем на шоу. Сейчас она дома, и состояние ее стабильно хорошее», — заявлял он.

Как писал 5-tv.ru, пока Татьяна Тарасова лежала в больнице, судейское кресло на шоу «Ледниковый период» занял певец Филипп Киркоров.

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Тренер Татьяна Тарасова оказалась в больнице

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