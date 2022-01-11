Актриса опасается, что знаменитая наследница своим поступком может вдохновить молодых мам на подобные действа.

Актриса Эвелина Бледанс осудила решение дочери основателя «Хора Турецкого» Натальи Турецкой об аборте. Последняя решилась прервать беременность после того, как ее будущему ребенку диагностировали синдром Дауна. Актриса же опасается, что своим решением дочь музыканта подает негативный пример молодым матерям.

«За что жалеть (Наталью Турецкую. — Прим. ред.)? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сторис пытаетесь убедить свою аудиторию, что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?!» — задалась вопросом знаменитость.

На рассуждение о судьбе ребенка Натальи Турецкой знаменитость вдохновили подписчики в Instagram. Один из них хотел узнать мнение Бледанс и она написала целый пост в своем личном блоге.

«Важно! На кону жизнь! <…> Человек, который избавляется от столь долгожданного малыша, потому что ему поставили синдром Дауна — не герой и не молодец», — высказалась актриса.

Instagram @bledans

Наталья Турецкая на своей странице в Instagram рассказала, что никого не призывает к прерыванию беременности, если малышу поставили страшный диагноз. Каждый человек в подобной ситуации волен решать по-своему, считает она.

Дочь основателя «Хора Турецкого» на протяжении нескольких лет не могла завести ребенка естественным путем, поэтому решила забеременеть с помощью процедуры ЭКО. Операция завершилась успешно, но врачи были обеспокоены анализами развивающегося плода. После дополнительных обследований они выяснили, что ребенок родится с синдромом Дауна. Турецкая решилась прервать беременность.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, как дочь Турецкого объяснила решение об аборте из-за диагноза ребенка.