Визит мужчины в женском платье и ножами в руках в храм Москвы попал на видео

В распоряжение 5-tv.ru оказалось видео, на котором мужчина в женском платье с ножами в руках врывается в храм в Москве. Оказавшись внутри он сначала проходит за угол, а спустя некоторое время возвращается в обратную сторону.

Инцидент произошел в столичном районе Измайлово вечером 10 января. По словам очевидцев, неадекватный человек в розовом платье, схожим с платьем-рубашкой, и белой бородой ходил по 11-й Парковой улице и размахивал двумя ножами. Затем он ворвался в храм, где перепугал прихожан и напал на 61-летнюю свечницу.

На место незамедлительно выехали полицейские, которые задержали вооруженного хулигана. Им оказался мужчина 1968 года рождения. Он действительно был в плохом состоянии: почти не ориентировался в пространстве и времени, прощался с вымышленной кошкой и разговаривал с несуществующими персонажами.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ворвавшийся в храм в женском платье с ножами москвич состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Вероятно, теперь ему предстоит пройти дополнительный курс лечения.