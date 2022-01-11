Встретившему Новый год в больнице Эдгарду Запашному понадобилась вторая операция

Народный артист РФ Эдгард Запашный перенес серьезную операцию сразу после Нового года — праздник он встретил на больничной койке. В медицинское учреждение знаменитый дрессировщик попал перед праздником, а уже 3 января оказался на хирургическом столе. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после перенесенного вмешательства.

«Камни в почках — такое бывает. То, что это (госпитализация — Прим.ред.) произошло 31 декабря, стало сюрпризом для меня, семьи, для многих», — поделился историей болезни Запашный.

Знаменитость до сих пор в клинике — в ожидании второй процедуры. По словам дрессировщика, сейчас состояние у него стабильное.

«Мне была установлена трубка — стент — которая из почки ведет дальше, и завтра утром ее удалят. После этого, надеюсь, будет уже все хорошо. В целом, мое состояние стабильное, доктор сегодня зашел, сказал, что все нормально и под контролем, общую стадию мы прошли», — обнадежил звездный пациент, добавив, что медики пообещали выписать практически на следующий день после операции.

Несмотря на серьезность ситуации, артист не планирует сильно менять свой график и заявил, что в скором времени вновь окажется в строю.

«15-го я лечу на Международный цирковой фестиваль в Венгрию, в Будапешт, чтобы поддержать российских артистов», — признался Эдгард Запашный.

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