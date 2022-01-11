Встретившему Новый год в больнице Эдгарду Запашному понадобилась вторая операция

|
Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 7 093

Дрессировщику потребовалось хирургическое вмешательство из-за камней в почках. Экстренную госпитализацию 31 декабря он назвал «сюрпризом», однако не намерен из-за него сильно менять свой график.

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; Instagram @zapashny.ru

Народный артист РФ Эдгард Запашный перенес серьезную операцию сразу после Нового года — праздник он встретил на больничной койке. В медицинское учреждение знаменитый дрессировщик попал перед праздником, а уже 3 января оказался на хирургическом столе. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после перенесенного вмешательства.

«Камни в почках — такое бывает. То, что это (госпитализация — Прим.ред.) произошло 31 декабря, стало сюрпризом для меня, семьи, для многих», — поделился историей болезни Запашный.

Знаменитость до сих пор в клинике — в ожидании второй процедуры. По словам дрессировщика, сейчас состояние у него стабильное.

«Мне была установлена трубка — стент — которая из почки ведет дальше, и завтра утром ее удалят. После этого, надеюсь, будет уже все хорошо. В целом, мое состояние стабильное, доктор сегодня зашел, сказал, что все нормально и под контролем, общую стадию мы прошли», — обнадежил звездный пациент, добавив, что медики пообещали выписать практически на следующий день после операции.

Несмотря на серьезность ситуации, артист не планирует сильно менять свой график и заявил, что в скором времени вновь окажется в строю.

«15-го я лечу на Международный цирковой фестиваль в Венгрию, в Будапешт, чтобы поддержать российских артистов», — признался Эдгард Запашный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перенесший ковид Харламов заразился новым вирусом и счел его страшнее.

-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.84
-0.29 84.88
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
Располневшая Наташа Королева показала фигуру в бикини: «Это все оливье»
21:29
Последствия рекорда: крупный город остался без полиции в США из-за коронавируса
21:12
Встретившему Новый год в больнице Эдгарду Запашному понадобилась вторая операция
20:59
Ученые рассказали, кто больше подвержен постковиду
20:41
Путин обсудил с Совбезом вопросы социально-экономической сферы
20:27
Измученная бессонницей Александрова поведала об изъянах: «Нос большой, глаза маленькие»

Сейчас читают

Смертельный нокаут: какой по счету инсульт может загнать в гроб
«Девиация»: сексолог объяснила, почему Виктор Салтыков может быть рад изменам жены
Визит мужчины в женском платье и ножами в руках в храм Москвы попал на видео
Захарова объяснила, почему у Польши не получится дать России «по яйцам»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год