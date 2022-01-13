От кого беременна Кристина Асмус? Актриса показала фото с огромным животом

Поклонники поражены, они не могут понять, как звезде «Интернов» удалось скрыть от публики свое интересное положение.

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото с большим животом — на вид месяц девятый, не меньше. И несмотря на подпись к снимку, поклонники бросились гадать, кто же отец будущего наследника (или наследницы?) знаменитости.

На самом деле кадром артистка шутливо пожаловалась, что набрала несколько лишних килограммов за новогодние каникулы. Она даже специально добавила фото одного только лица крупным планом, продемонстрировав появившиеся на худеньком лице щечки.

«Как первые рабочие дни? Бодрячком? Кстати, у вас плюс сколько за новогодние?» — подписала пост Асмус.

Instagram @asmuskristina

Но даже эти строки не смутили некоторых фолловеров, и они принялись обсуждать, кто бы мог оказаться отцом. Огня в беседу подлил юморист и актер Денис Косяков, который предложил выбрать необычное имя будущему ребенку — Морган Фримен. Он, к слову, оказался и в списке предполагаемых папочек вместе с рэпером Моргенштерном и Александром Гордоном. Но, как шутили понявшие намек Асмус фанаты, отцом, скорее всего, является старый добрый салат «Оливье».

Кристина Асмус в разводе с комиком Гариком Харламовым. Вместе они воспитывают общую дочь Анастасию. Актриса признавалась в социальных сетях, что у нее есть возлюбленные, и он уже даже был представлен родителям звезды. Однако имя таинственного мужчины не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где отметили Новый год Кристина Асмус с дочкой.