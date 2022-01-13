Петр Красилов располнел и стал неузнаваемым: «У меня другие габариты и формы»

Актера Петра Красилова узнали далеко не все поклонники после очередного телеинтервью. Он заметно прибавил в весе, оброс бородой и лишь отдаленно напоминает стройного юношу, которым был прежде. Однако комплексов, по собственным словам, не испытывает.

Красилов долгое время не появлялся в новых проектах и фильмах. Сейчас он востребован в театре и вся его творческая жизнь сосредоточена на живой сцене. Как полагает сам, именно изменения во внешности стали причиной снижения интереса к нему со стороны кинорежиссеров.

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней», — признался актер в интервью Татьяне Устиновой на ТВЦ.

Кадр из телепередачи «Мой герой»

Как добавил Красилов, обществу присуще рассуждать стереотипами. В сети активно обсуждается его вес, внешность, звучат ноты осуждения и насмешки, призывы «заняться собой». Публика, говорит артист, любит его только таким, каким запомнила по сериалам «Бедная Настя» и «Не родись красивой». Нового не принимает.

В прошлом году Красилов развелся с актрисой Ириной Шебеко после 16 лет брака. Его избранница переехала жить в Лос-Анджелес, чтобы выучиться на фотографа. Вместе с мамой улетела за океан и дочь артиста Александра. Отношения не выдержали расстояния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о звездных парах, которые развелись в 2021 году.