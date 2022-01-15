Тихо плачет в подушку: Бабкина сделала неожиданное признание на фоне слухов о разрыве с Гором

71-летняя певица переживает нелучшие времена. Но есть ли кто-то, кто будет ей поддержкой и опорой? Или все романы в прошлом?

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина на фоне слухов о расставании с молодым сожителем заявила о легкой депрессии. В последнем интервью звезда не стала раскрывать все детали личной жизни, но заметила, что уже не надеется стать женой, а временами и вовсе плачет в подушку.

«Мечты создать новую семью у меня нет. Зачем обременять кого-то своим присутствием? Я не подарок. Рядом со мной находятся только те, кто может меня выдержать, понять, почему я иной раз взбрыкиваю, сержусь и плачу», — рассказала 71-летняя Бабкина для «Каравана историй».

Dni.ru напоминает, что последние несколько лет Надежда Георгиевна состоит в отношениях с бизнесменом и музыкантом Евгением Гором. Мужчина почти на 30 лет младше своей возлюбленной. Селебрити давно живут раздельно, и никто тому не противится. Означает ли это конец романтических отношений или всем «так удобно» — поклонники гадают до сих пор.

globallookpress.com / Alena Kalita

Как бы то ни было, Надежда Бабкина любые изменения воспринимает как должное. Она не в том возрасте, чтобы закатывать истерики с битьем посуды. Да, порой бывает обидно и нелегко. Но есть и другие способы «сбросить негатив».

«Когда мне больно, я плачу в подушку или на плече у того, кто меня не сдаст, посочувствует, пожалеет. И мне станет легче. Иногда просто необходимо ослабить вожжи, я не могу всегда оставаться натянутой струной. Надо и поплакать. Вообще, я тороплюсь жить. Мне хочется многое успеть, может, даже ошибиться. От этого никто не застрахован. Пострадаю и перешагну, буду двигаться дальше», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как коллеги Надежды Бабкиной комментируют слухи о ее новом романе.