Тихо плачет в подушку: Бабкина сделала неожиданное признание на фоне слухов о разрыве с Гором

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 113

Бабкина рассказала о депрессии на фоне слухов об уходе ее возлюбленного

Тихо плачет в подушку: Бабкина сделала неожиданное признание на фоне слухов о разрыве с Гором

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

71-летняя певица переживает нелучшие времена. Но есть ли кто-то, кто будет ей поддержкой и опорой? Или все романы в прошлом?

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина на фоне слухов о расставании с молодым сожителем заявила о легкой депрессии. В последнем интервью звезда не стала раскрывать все детали личной жизни, но заметила, что уже не надеется стать женой, а временами и вовсе плачет в подушку.

«Мечты создать новую семью у меня нет. Зачем обременять кого-то своим присутствием? Я не подарок. Рядом со мной находятся только те, кто может меня выдержать, понять, почему я иной раз взбрыкиваю, сержусь и плачу», — рассказала 71-летняя Бабкина для «Каравана историй».

Dni.ru напоминает, что последние несколько лет Надежда Георгиевна состоит в отношениях с бизнесменом и музыкантом Евгением Гором. Мужчина почти на 30 лет младше своей возлюбленной. Селебрити давно живут раздельно, и никто тому не противится. Означает ли это конец романтических отношений или всем «так удобно» — поклонники гадают до сих пор.

globallookpress.com / Alena Kalita

Как бы то ни было, Надежда Бабкина любые изменения воспринимает как должное. Она не в том возрасте, чтобы закатывать истерики с битьем посуды. Да, порой бывает обидно и нелегко. Но есть и другие способы «сбросить негатив».

«Когда мне больно, я плачу в подушку или на плече у того, кто меня не сдаст, посочувствует, пожалеет. И мне станет легче. Иногда просто необходимо ослабить вожжи, я не могу всегда оставаться натянутой струной. Надо и поплакать. Вообще, я тороплюсь жить. Мне хочется многое успеть, может, даже ошибиться. От этого никто не застрахован. Пострадаю и перешагну, буду двигаться дальше», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как коллеги Надежды Бабкиной комментируют слухи о ее новом романе.

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
75.77
1.20 86.89
1.43
Позвонит или нет? Поведение мужчин разных знаков зодиака после первого св...

Последние новости

9:49
Дарья Мельникова сообщила о болезни после приезда в Крым: «Вторые сутки пластом»
9:37
Тревел-блогера Петрас Паулу жестоко избили в элитной гостинице в Москве
9:33
Позвонит или нет? Поведение мужчин разных знаков зодиака после первого свидания
9:25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
9:16
Как заставить мужчину слышать вас и понимать
9:14
Не менее 10 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Москве

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
Витамин вечной молодости: какие продукты нужно есть для предотвращения старения
Нумерологическая совместимость: как по имени вычислить идеального партнера
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год