Шукшина не поддержала увлечение дочери бодибилдингом: «Просто промолчала»

Старшая дочь Марии Шукшиной 33-летняя Анна Трегубенко заявила о том, что родные не поддержали ее в новом увлечении. Девушка с детства мечтала заниматься бодибилдингом, но ее желание осуществилось лишь недавно. В эфире одной из программ на НТВ она рассказала, как отреагировали мама и бабушка Лидия Федосеева-Шукшина, узнав о ее увлечении.

«Родители — люди другого поколения. Они жили в другое время, когда раскаченное женское тело не было модно, поэтому мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти», — поделилась Анна в эфире передачи.

Однако слушать родных Трегубенко не намерена. Она четко идет к намеченной цели, активно делясь с интернет-пользователями фотографиями накаченного тела и рассказывая, как удалось создать его.

«У меня утром и вечером тренировки. Строгая диета. Ем много белка и определенное количество углеводов. Сладкое мне, конечно, нельзя», — уточнила девушка.

Instagram @anna__shukshina

Фолловеры в данном вопросе встали на сторону звездной мамы, заявив, что уважают Трегубенко за терпение и силу воли, но подобное тело вовсе не выглядит женственным.

«Уважаю ваши желания и тем более терпение и настойчивость. Но в моих глазах это ужасно»;

«Анна, зачем?»

«Халк», — комментировали фолловеры видео с тренировки Трегубенко.

Но и на недовольства со стороны двушка тоже не обращает внимания. Как говорится — видит цель, не видит преград.

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