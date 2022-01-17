Появились кадры с места вооруженного нападения на вдову Градского Коташенко

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 6 900

Женщина лишилась 100 миллионов рублей.

Фото, видео: globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Видеозапись с места нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко появилась в распоряжении 5-tv.ru. Инцидент произошел у подмосковной деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина».

Преступление было совершено накануне группой мужчин. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал ДТП, после которого в машину к Коташенко подсели трое злоумышленников и начали угрожать оружием. Они заставили женщину вернуться в поселок в Наро-Фоминском районе и похитили у нее 100 миллионов рублей. Деньги у вдовы Градского хранились под кроватью.

После ограбления нападавшие, угрожая убийством, заставили женщину довезти их до Апрелевки. Известно, что грабители уехали на белом Mercedes в сторону Москвы. Женщина обратилась в полицию несколько часов спустя.

По факту ограбления Марины Коташенко было заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на потерпевшую.

Как писал 5-tv.ru, адвокат Сергей Жорин проанализировал сообщения об ограблении Марины Коташенко и заметил несколько подозрительных моментов. Например, между преступлением и обращением в полицию прошло семь часов.

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