Грабителя вдовы Александра Градского приговорили к восьми годам заключения
Вместе с подельниками он инсценировал ДТП с участием автомобиля Коташенко и, угрожая оружием, вынудил ее привезти банду преступников к себе домой.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
В громком деле о разбойном нападении на Марину Коташенко поставили точку. Наро-Фоминский суд вынес окончательный приговор гражданину Таджикистана, напавшему на беззащитную вдову Александра Градского. Им оказался Умеджон Жабборов.
Вместе с подельниками он инсценировал ДТП с участием автомобиля Коташенко, угрожая оружием, вынудил ее привезти банду преступников к себе домой и отдать им все свои сбережения. Грабителям досталось 100 миллионов рублей. Однако уйти далеко подельникам не удалось. Оперативники задержали Умеджона Жабборова. В содеянном он сознался.
Были ли 100 миллионов? Всплыли шокирующие детали ограбления вдовы Градского
В отношении задержанного уроженца Таджикистана было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Государственное обвинение поддержала Наро-Фоминская городская прокуратура. Расследование разбойного нападения завершилось приговором Подмосковного суда. Об этом заявила пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — поясняется в сообщении.
Судебный приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Градского подала в суд иск об ограблении на 105 миллионов рублей.
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