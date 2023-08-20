Не делал скидок: близкие Градского раскрыли размер его гонораров за выступления

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Алексей Панков
Алексей Панков 10 0

МК: Градский просил 15 тысяч долларов и никогда не делал скидок

Не делал скидок: близкие Градского раскрыли размер его гонораров за выступления

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Музыкант никогда не кичился большим заработком.

Александр Градский просил 15 тысяч долларов (около 1 400 000 рублей по текущему курсу) за получасовое выступление. Об этом сообщил «МК» со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отмечают, что известный музыкант никогда не делал скидок. Он считал, что, уступив одним, придется соглашаться на меньший гонорар от других. При этом композитор вполне мог выступить и бесплатно. Порой такие концерты могли продолжаться очень долго.

«Градский охотно выступал на разных мероприятиях, которые устраивали его друзья. Саша с удовольствием пел на днях рождениях близких ему людей, просто во время каких-то застолий. Иногда это были такие длительные выступления, что успевали собраться люди, например, у входа в ресторан, чтобы послушать артиста. <…> За такие выступления Саша, понятно, не просил ни копейки», — отметили в «МК».

Кроме того, журналисты подчеркнули, что Градский никогда не выставлял свои доходы напоказ. Однако он мог позволить себе купить дорогие предметы интерьера для дома.

Вдову Александра Градского обокрали неизвестные

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные похитили семейную реликвию из дома покойного композитора Александра Градского. Воры украли портрет матери музыканта.

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