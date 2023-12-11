Так все-таки любила или нет? Как на самом деле вдова Градского относилась к нему

Уже два года нет с нами мэтра отечественной музыки. Но страсти и скандалы вокруг Марины Коташенко утихать и не собираются.

Дележка наследства Александра Градского, кажется, не закончится никогда. Народный артист России ушел из жизни 28 ноября 2021 года в возрасте 72-х лет. И тут же все его жены и дети сцепились друг с другом и начали настоящую войну — судятся уже третий год.

Больше всего эмоций вызывает вдова мэтра — Марина Коташенко, ее быстро окрестили «корыстной дамой», несмотря на то, что многие годы до этого никого ее личность особо не волновала. Коллеги, поклонники, друзья Градского наперебой начали заявлять, что Коташенко была с ним только из-за денег и никакого наследства просто-напросто не заслужила.

И все-таки были вещи, подтверждающие эту теорию. Взять хотя бы дневник молодой вдовы. На одном из федеральных телешоу его показали общественности, крупным шрифтом среди строк была написана фраза — «Полюби его, как раненое животное, и добей».

К слову, дневник сразу вызвал множество вопросов, очень странное поведение для молодой женщины — вести ежедневники с сомнительными цитатами. Но тем не менее, если он действительно принадлежит вдове, то косвенно может подтверждать ее корыстные цели.

Остро на дневник отреагировал и наследник народного артиста России. Он заявил — Коташенко описала свое знакомство с Градским и постепенное завоевание его, для нее композитор был «мешком с золотом, который она несет, но никак не может бросить». По мнению Даниила Градского, это самое настоящее предательство.

«Отец положил свою жизнь на Марину и на ее детей. Работал на „Голосе“ для них. Папа надеялся, что у сыновей останутся средства», — сказал в эфире Даниил.

Мнения пользователей Интернета разделились. Кто-то не удивлен чувствам Коташенко, ведь она просто хотела устроить хорошую обеспеченную жизнь себе и детям. Вдова певца не первая и не последние, примеров множество — и Виталина Цымбалюк-Романовская, и Татьяна Брухунова не отстает. Иногда брак с богатым и обеспеченным, но глубоко пожилым мужчиной — спасение для них. Никто никому не мешает и все счастливы.

Гораздо больше вопросов вызвала проверка подлинности этого дневника. Однако до графологов он все-таки дошел — они подтвердили, что почерк все-таки вдовы.

А сын артиста продолжал сыпать доказательствами цинизма молодой жены отца — после инсульта Коташенко два часа не вызывала Градскому скорую помощь. Может быть, спасти мэтра было возможно, этого мы никогда не узнаем уже. Пока композитор умирал, будущая вдова поехала домой, взяла ключи и вскрыла сейф с драгоценностями и деньгами. По заявлению сына, разумеется.

«Не знаю, сколько лет ее дневнику, но предполагаю, что она долго жила с этим планом, который намеревалась привести в исполнение. Марина добилась своего, конечно, надо отдать ей должное. Врач сказал, что к тому моменту, когда папу доставили в Склифосовский, время было упущено. Отец был народным артистом, нес культуру в массы, а от него как будто избавились. Но теперь ясны мотивы Марины», — говорил Даниил.

Третий год пошел судам за наследство певца. Недавно прошло последнее заседание, и кажется, что точка поставлена… Но нет, теперь будет подана апелляция. Ну и честно говоря, есть, за что судиться — многочисленные машины, роскошные квартиры в центре столицы, особняк в Московской области, а уж сколько денег на счетах… Претензию третьей жены — Ольги Градской — понять можно, она все-таки прожила в браке с артистом 21 год. Просит она половину имущества, которое было нажито в их браке.

Коташенко, само собой, такие финты не устраивают. Начались мутные истории — то какие-то ЧП, то ограбление вдовы. Пока что наследство поделено на пять частей, Ольге Градской — шиш с маслом. Старшие дети мэтра — Даниил и Мария сдаваться не планируют, они намерены помочь маме отсудить часть наследства.

Может, дневник появился не просто так?

Обратимся к мнению домработницы Александра Борисовича. Она проработала в его хозяйстве без малого 15 лет. И вдову она все-таки поддержала. Говорит, Марина Коташенко искренне заботилась о своем супруге и даже пыталась наладить отношения со старшими детьми — Даниилом и Марией. А вот наследники были настроены решительно против.

«Я думаю, что Марине, конечно, хотелось наладить отношения со всей семьей. Кому же не хочется, чтобы были мир и согласие? Даня — ее ровесник… Может быть, дети не особо приветствовали этот брак. Чувствовалась ревность. Все-таки у детей есть своя мама, но все бывает в жизни: родители могут сходиться и расходиться. Они ревновали отца к молодой жене», — рассказывала в эфире Елена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы неизвестные вскрыли квартиру Александра Градского.