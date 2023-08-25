Битва за миллиард: дети Градского не могут поделить наследство

Семейные разборки превратились в кровную вражду.

Народный артист России Александр Градский покинул этот мир в ноябре 2021 года, однако страсти между его родственниками не угасают до сих пор. После себя Градский оставил наследство, суммарным размером около одного миллиарда рублей, которое и стало причиной размолвки родни певца. В семейной драме разбирались KP.RU.

Недавно старший сын Александра Даниил обратился в полицию, утверждая, что 38-летняя вдова его отца Марина Коташенко виновна в краже большой суммы денег. Скорее всего, Даниил имеет в виду сто миллионов рублей, которые Марина после смерти мужа вывезла в загородный дом.

Самое странное в истории с деньгами заключается в том, что в январе 2022 неизвестные люди в масках заставили Коташенко привезти их в особняк Градского, отдать чемодан с деньгами, лежащий под кроватью, а затем вывезти их с территории особняка. Найти мужчин до сих пор не удалось, правоохранители выследили лишь водителя, который ждал грабителей после дела.

Многие детали этого дела выглядят странно. Откуда преступники знали про местоположение денег? Зачем вернули жертве пять миллионов рублей? Почему Марина ждала несколько часов перед тем, как звонить в полицию? У многих сложилось впечатление, что вдова Градского подстроила ограбление, чтобы не отдавать деньги другим наследникам. «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в полиции утверждает, что версия с постановкой рассматривалась, однако не нашла подтверждения, за нехваткой улик.

Всего на имущество артиста претендуют пять человек: старшие дети певца 42-летний Даниил и 37-летняя Мария, а также вдова Марина с 9-летним Сашей и 5-летним Ваней. Самый яростный конфликт разгорелся между Даниилом и Мариной. В ответ на обращение в полицию старшего сына Градского, вдова музыканта подала ответное заявление, обвинив наследника певца в краже вещей из особняка.

«Из дома пропали антикварные стулья, предметы посуды, семейные фотографии. По словам вдовы, ключи от жилища также есть у старших детей ее покойного мужа. Проводится проверка. Камер видеонаблюдения в доме нет. Записи с камер на территории поселка — изъяты», — сообщает источник «Комсомольской правды».

Что же стало причиной взаимных обвинений наследников Градского? Скорее всего, причина заключается в том, что если выяснится, что один из претендентов на наследство украл или утаил его часть от других претендентов, то он может быть признан недостойным наследником и лишиться своих претензий на раздел имущества. Возможно, таким образом родня артиста пытается избавиться от конкурентов.

Но за что же именно сражаются Даниил и Марина? В первую очередь, это недвижимость: три квартиры в Москве, два жилых дома и девять земельных участков в Подмосковье. Также Градский завещал родственникам обширный автопарк и до 300 миллионов рублей на различных счетах.

За такой большой куш, к слову, сражаются не только сын и вдова. Недавно в число наследников попыталась войти третья жена музыканта — Ольга Фартышева. Она утверждает, что при разводе 22 года назад она не делила имущество с мужем, а значит тоже претендует на долю.

Судебные тяжбы за наследство уже идут. Судья предложила сторонам прийти к мирному урегулированию конфликта, однако родственники все еще не готовы принять невыгодные для себя условия, а значит, дело будет продолжаться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что близкие Градского раскрыли размер его гонораров за выступления.