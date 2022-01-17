Как загадать желание на Крещение с 18 на 19 января, чтобы оно сбылось
Категорически важно соблюдать целый ряд правил, чтобы ваши стремления воплотились в жизнь.
Фото: Depositphotos / benzoix
С самых древних времен Крещение считалось мистическим событием, связанным с появлением первых двенадцати апостолов, однако также было принято загадывать желания в ночь с 18 на 19 января. Многие и сейчас стараются это делать, однако не всегда ритуалы проводятся правильно, поэтому нужно знать, как загадать желание в ночь на Крещение, чтобы оно действительно исполнилось.
Подготовка к ритуалу:
Первое, что стоит сделать перед самим ритуалом — это отпустить все обиды и быть в хорошем настроении. Не зацикливайтесь на старом и ненужном, позвольте позитиву войти в вашу жизнь.
Следующее — нужно поблагодарить Вселенную за все, что вы уже имеете. Важно уметь ценить то, что есть, ведь это поможет вам добиться еще большего.
Как загадывать желание:
Важно помнить, чем подробнее и лаконичнее будет выражено желание, тем выше вероятность получить то, чего вы хотите. Однако категорически не стоит обозначать конкретные даты или сроки.
Следующее, что стоит сделать, представить свою мечту в мельчайших деталях, прочувствовать это. Не стоит формулировать свое желание с частицей «не». Идеально, если желание будет составлено максимально подробно, вплоть до цвета стульев или пути на работу. Одинокие люди могут попросить о встрече с избранником, четко описав его внешность и характер.
Желание должно быть загадано от чистого сердца, не содержать корысти или ненависти. Ваши намерения не должны кому-то навредить. Желание можно загадать мысленно или, написав на листке бумаги, дополнил сайт Rsute.
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