Чью жизнь изменят кармические узлы? — объясняет экстрасенс

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 145

По словам Дениса Холодницкого, каждые полтора года транзитные лунные узлы меняют свой знак, поэтому стоит быть готовым и к предстоящим переменам.

Фото, видео: Depositphotos / agsandrew; 5-tv.ru

Примерно каждые полтора года транзитные лунные узлы меняют свой знак, поэтому так важно понимать, насколько это событие значительно. Нужно быть готовыми к предстоящим изменениям и хорошо понимать, по какому пути следовать дальше. Разобраться в вопросе в беседе с 5-tv.ru помог экстрасенс и астролог Денис Холодницкий.

В этот раз данное событие попадает на период с 18 января 2022 года по 18 июля 2023 года.

Как узлы повлияют на людей?

В первую очередь, влияние отразится на сфере финансов. Вам придется приложить немало усилий, чтобы научиться трансформироваться к неожиданным переменам, адаптироваться к изменениям состояния ваших финансов.

«Опираться нужно на умение трансформироваться, нужно учиться быстро адаптироваться к ситуации. <…> Чтобы в будущем стать более независимыми, повысить собственную самооценку, улучшить питание и здоровье», — отметил астролог.

Кто сильнее всех ощутит влияние кармических узлов?

Скорпионы и Тельцы сильнее остальных знаков ощутят на себе влияние кармических узлов. Все из-за того, что кармические точки коснутся Солнца, как символа самореализации.

Львы и Водолеи тоже ощутят на себе влияние перехода.

«В вашей жизни также произойдут изменения, у кого-то даже кардинальные, это время будет максимально направлено на перестройку ценностей и взглядов», — рассказал специалист.

Ракам, Козерогам, Девам и Рыбам кармические узлы предоставят целый ряд возможностей, поэтому важно их вовремя замечать и пользоваться.

Остальные знаки будут наименее восприимчивы к переходу кармических узлов. Исключения составят только те люди, в чьей натальной карте есть важные точки на оси Телец-Скорпион.

«Прошлый раз лунные узлы были на этой оси с апреля 2003-го по декабрь 2004-го. Вспомните, какие важные вопросы в вашей жизни поднимались тогда», — закончил Холодницкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как первое полнолуние 2022 года повлияет на здоровье жителей Земли.

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Чью жизнь изменят кармические узлы? — объясняет экстрасенс

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