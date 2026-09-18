Участки для голосований открылись во всех регионах России
За прозрачностью процесса следят иностранные наблюдатели.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов; 5-tv.ru
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Во всех регионах России открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы.
Масштабная кампания продлится три дня. За места в нижней палате парламента борются десять партий, которые выдвинули более четырех тысяч кандидатов. Кроме того, в 39 регионах сформируют новый состав законодательных собраний. Еще в восьми проходят прямые выборы глав субъектов.
За прозрачностью избирательного процесса следят иностранные наблюдатели. Впервые среди голосующих — жители Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных неспублик. Для них открыли 66 избирательных участков.
Первые данные из Донецка — у нашего корреспондента Евгения Быковского.
«Донецк, ДНР — началось голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. На территории в зоне СВО это не первый день голосования, до этого были использованы все 20 дней, предусмотренные Конституцией, для выездного голосования, По последней информации, этим правом воспользовались около миллиона человек, что составляет на момент около 75% избирателей», — сообщает корреспондент.
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