🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 января, растущая Луна находится в знаке Овна. Это значит, что высок риск поддаться эмоциям и порушить ранее намеченные планы. Важно контролировать себя, но вто же время не бояться рисковать.

♈ Овен

Овны, в душе вы — настоящие волшебники. У вас есть все инструменты, необходимые для создания жизни мечты плюс сила воли, необходимая, чтобы осуществить задуманное. Главное сейчас — действовать. Не бойтесь уйти с головой в работу. Скоро труд принесет свои плоды.

Космический совет: позаботьтесь о своем будущем.

♉ Телец

Тельцы, лучшее — враг хорошего. Вы постоянно все пытаетесь довести до совершенства, однако это ни к чему. Окружающие не ценят ваши старания, а кого-то даже раздражает такой дотошный подход к вещам. Будьте проще, и люди к вам потянутся.

Космический совет: не стоит искать подвох там, где его нет.

♊ Близнецы

Близнецы, вы уже довольно долго находитесь в томительном ожидании, и уже устали от этого. Пора брать ситуацию в свои руки, и становиться первой скрипкой в оркестре. Вы не привыкли быть ведомыми — лучше ведите других, причем обязательно так, как подсказывает ваше сердце.

Космический совет: перетяните канат на себя и отправляйтесь в бой.

♋ Рак

Раки, вы можете бесконечно размышлять о причинах и мотивах поступков определенных людей. Но вы никогда полностью не поймете, почему события развивались именно так, а не иначе. Что вы можете сделать, так это извлечь урок из случившегося, а в будущем — не вставать на те же грабли.

Космический совет: не спорьте с Вселенной и мотайте на ус ее подсказки.

♌ Лев

Львы, растущая Луна в Овне усилит вашу и без того высокую импульсивность, однако постарайтесь взять верх над эмоциями. Не поддавайтесь желанию резко отреагировать или сказать что-то, о чем вы могли бы потом пожалеть. Сохраняйте спокойствие.

Космический совет: не рушите то, что потом будет тяжело построить.

♍ Дева

Девы, задумайтесь о том, кем вы видите себя через пять лет, и постройте план действий для достижения мечты. Если вам кажется, что вы долго не можете определиться — не переживайте. В вашей жизни обязательно произойдут перемены, когда вы будете к ним готовы. А пока — расслабьтесь.

Космический совет: не забивайте голову проблемами.

♎ Весы

Весы, запомните: любовь — это чудо, а не боль. Хватит бояться открыть свое сердце для окружающих. Никто не хочет вас обидеть. Напротив, люди готовы заботиться о вас и подставить плечо в нужный момент. Доверьтесь тому, кто постоянно с вами рядом.

Космический совет: не бойтесь признаться себе, что вы влюблены.

♏ Скорпион

Скорпионы, пришло время работать днем ​​над мечтами, которые вы видели ночью. Разработайте план действий и систематически придерживайтесь его. Да, это потребует от вас сосредоточенности и дисциплины, но только так можно будет взобраться на гору, которую вы считали слишком высокой.

Космический совет: невозможное возможно.

♐ Стрелец

Стрельцы, хватит ждать понедельника, отпуска, лета — идеального момента не будет никогда. Действовать нужно здесь и сейчас, невзирая на положение планет и сопутствующие обстоятельства. Не будет времени, когда вы почувствуете себя готовым к изменениям больше, чем сегодня.

Космический совет: пришло время перевернуть свою жизнь.

♑ Козерог

Козероги, горячий какао, плед, печенье, любимый фильм и путешествие — вот, что может вас сделать счастливыми прямо сейчас. Так чего же вы ждете? Собирайте чемоданы и отправляйтесь в загородный отель, а лучше прихватите с собой друзей и вторую половинку.

Космический совет: вам требуется перезагрузка.

♒ Водолей

Водолеи, растущая Луна принесет вам возможность сблизиться с определенным человеком, с которым вы чувствуете романтическую искру в отношениях. Постарайтесь не действовать наперекор судьбе. Будьте внимательнее к знакам.

Космический совет: ваша душа просит романов и приключений.

♊ Рыбы

Рыбы, чтобы воплотить желаемое в жизнь, необходимо визуализировать свои мечты. Возможно, стоит создать карту желаний или просто ежедневно проговаривать планы близким людям. Может быть, счастье и любит тишину, а вот намрения — не очень.

Космический совет: мысли материальны.

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