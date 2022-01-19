Берегите сердце и глаза: какие опасности предвещают 17-е лунные сутки

Семнадцатые лунные сутки действуют 19 января до 17:59 по московскому времени. Этот период отличается яркой, но в то же время разрушительной энергией, а потому судьбоносные решения и некоторые хирургические вмешательства лучше перенести на другое время. Профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова в эксклюзивной интервью для 5-tv.ru рассказала, чего стоит опасаться в этот день.

По словам специалиста, 17-е лунные сутки отличаются преобразованием женских энергий периода полной Луны — энергия небесного тела еще держится на пике, но при этом уже не так деструктивна и страшна.

«Первая половина дня и утренние часы неблагоприятны для налаживания контактов и деловых переговоров, — пояснила астролог, — Дневное время благоприятно для праздников и застолий, потому что подкрепляет характеристику 17-х лунных суток Луна в знаке Огненного Льва — это период яркого времяпрепровождения, гордости и энтузиазма. Луна во Льве делает уязвимыми сердце, спину и глаза, поэтому нежелательно хирургическое вмешательство на эти органы».

Днем же важно щадить себя и экономить энергию во время физической работы, считает Шахова. Когда же наступят 18-е лунные сутки, а произойдет это в 18:00, сменится и вектор дня.

«С 18 часов уже действуют 18-е лунные сутки, которые располагают к поездкам и финансовой удаче. Вечер благоприятен для несложных физических упражнений, поздравлений, благодарности и участия в культурно-развлекательных событиях», — отметила астролог.

Она также рассказала о том, что сейчас идет третья фаза Луны. Этот период располагает к переводу решений любой важности на новый уровень. Специалист уверена, что выполнение ответственных задач, а также осмысление новой деятельности желательно закончить до начала четвертой фазы Луны, до 25 января.

«В 17-е и 18-е лунные сутки сны вещие, но сбываются они по прошествии некоторого времени», — отдельно подчеркнула Шахова.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 19 января.