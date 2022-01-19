«Грация, как у мамы»: Дочь Галкина и Пугачевой похвасталась дизайнерским нарядом

Лиза Галкина с юных лет одевается дорого и стильно.

Максим Галкин старается как можно чаще рассказывать о детях: Лизе и Гарри. Недавно на своей странице в Instagram он похвастался поклонникам роскошным нарядом дочери, в котором она отправилась в школу. Над образом малышки работал российский дизайнер Игорь Гуляев.

На видео наследница шоумена демонстрирует обновку: белую дубленку с красными цветами. Яркий образ принцессы дополняют красные сапоги, шарф и шапка, отмечает WMJ.RU.

«Очень удобно и красиво. Спасибо», — комментировала Лиза Галкина.

Фанаты не только восхитились стильным образом юной модницы, но и отметили манеры девочки.

"Какая красота, очень изящно, чувствуется вкус моды!"

«Какая Красавица! Какие талантливые и воспитанные дети!»;

«А грация, манеры, все как у мамы Аллы»;

«Русская красавица», — отметили фолловеры.

Лиза и Гарри Галкины появились на свет в один день — 18 сентября 2013 года. Сейчас двойняшки считаются, пожалуй, самыми известными звездными детьми в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую картину написала Лиза Галкина по закономерности Леонардо да Винчи.