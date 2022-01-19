«Грация, как у мамы»: Дочь Галкина и Пугачевой похвасталась дизайнерским нарядом
Дочь Галкина и Пугачевой Лиза похвасталась дизайнерским нарядом
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Лиза Галкина с юных лет одевается дорого и стильно.
Максим Галкин старается как можно чаще рассказывать о детях: Лизе и Гарри. Недавно на своей странице в Instagram он похвастался поклонникам роскошным нарядом дочери, в котором она отправилась в школу. Над образом малышки работал российский дизайнер Игорь Гуляев.
На видео наследница шоумена демонстрирует обновку: белую дубленку с красными цветами. Яркий образ принцессы дополняют красные сапоги, шарф и шапка, отмечает WMJ.RU.
«Очень удобно и красиво. Спасибо», — комментировала Лиза Галкина.
Фанаты не только восхитились стильным образом юной модницы, но и отметили манеры девочки.
"Какая красота, очень изящно, чувствуется вкус моды!"
«Какая Красавица! Какие талантливые и воспитанные дети!»;
«А грация, манеры, все как у мамы Аллы»;
«Русская красавица», — отметили фолловеры.
Лиза и Гарри Галкины появились на свет в один день — 18 сентября 2013 года. Сейчас двойняшки считаются, пожалуй, самыми известными звездными детьми в России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую картину написала Лиза Галкина по закономерности Леонардо да Винчи.
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