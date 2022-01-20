На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дани Погуляева
У восьмилетнего мальчика острый лимфобластный лейкоз.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сейчас мы хотим рассказать о мальчике, который давно перестал улыбаться. Даня Погуляев, ему всего восемь лет — возраст, кажется, беззаботного детства. Но не для него. Мальчик почти год не видел младших брата и сестренку, родной дом остался за четыре тысячи километров.
Ребенок вообще полжизни — в больницах. У Дани острый лимфобластный лейкоз. Лечение и пересадка костного мозга дали хорошие результаты, но сейчас жизненно необходимы лекарства, почти на два миллиона рублей. Огромные деньги для многодетной семьи.
Помочь можем мы с вами, всего лишь отправив СМС на короткий номер 2425. Или отсканируйте QR-код, который вы прямо сейчас видите на своих экранах.
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