На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дани Погуляева

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сейчас мы хотим рассказать о мальчике, который давно перестал улыбаться. Даня Погуляев, ему всего восемь лет — возраст, кажется, беззаботного детства. Но не для него. Мальчик почти год не видел младших брата и сестренку, родной дом остался за четыре тысячи километров.

Ребенок вообще полжизни — в больницах. У Дани острый лимфобластный лейкоз. Лечение и пересадка костного мозга дали хорошие результаты, но сейчас жизненно необходимы лекарства, почти на два миллиона рублей. Огромные деньги для многодетной семьи.

Помочь можем мы с вами, всего лишь отправив СМС на короткий номер 2425. Или отсканируйте QR-код, который вы прямо сейчас видите на своих экранах.