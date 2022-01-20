Минтруд объяснил изменения в выплатах на первого и второго ребенка до трех лет
Теперь на размер выплат будет влиять время подачи заявления/
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В 2022 году изменились правила расчета ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Поправки разъяснил Минтруд РФ в своем аккаунте в Instagram.
Размер пособия определяется прожиточным минимумом в регионе. Размер выплаты — один прожиточный минимум для детей. Рассчитывать на нее могут семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.
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Изменения коснулись оснований для расчета. Раньше размер выплаты высчитывался исходя из регионального прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Теперь в качестве основополагающего будет использоваться региональный прожиточный минимум, установленный на год обращения.
«Если подаете заявление в 2022 году, проверяйте прожиточный минимум для трудоспособного населения в своем регионе именно на этот год», — говорится в публикации.
Ранее 5-tv.ru сообщил, какие выплаты увеличились с наступлением 2022 года.
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