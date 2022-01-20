В Москве простились с актером сериалов «Склифосовский» и «Кухня» Рудаковым

Родные, друзья и коллеги простились со звездой сериалов «Кухня» и «Склифосовский» Иваном Рудаковым. Актер и музыкант скончался 16 января в возрасте 43 лет. Траурная церемония состоялась в храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе, похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

На кадры с начала панихиды, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru попали родители усопшего — режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева. В глухом черном, с нескрываемой скорбью на лицах, потерявшие единственного сына кинодеятели приняли соболезнования и направились в храм. О месте прощания папа, ласково называя покойного Ванечкой, сообщил заранее в социальных сетях.

Иван Рудаков перенес коронавирусную инфекцию летом 2021 года. Недуг дал осложнения на сердце и легкие. Перед смертью, 15 января, актер был госпитализирован в 57-ю московскую больницу в тяжелом состоянии, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем позже он скончался. У него осталась дочь от коллеги и партнерши по фильму «Цыганочка с выходом» Лауры Кеосаян — десятилетняя Серафима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими ролями и музыкальным творчеством известен Иван Рудаков.