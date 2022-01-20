Лихая «Угонщица»: как Аллегрова отбила у соперницы четвертого мужа

Личная жизнь, несмотря на целых четыре брака, у народной артистки РФ Ирины Аллегровой не сложилась так, как мечталось. Однако каждому мужчине, как говорит сама, она благодарна за умение «прощать, перешагивать и идти дальше». К слову, хоть Аллегрова и настаивала, что у нее никогда не было любовников, а только мужья, последний из них готов был с утверждением поспорить.

Покорять Москву певица приехала уже мамой. Дочь Лалу она родила от первого супруга-баскетболиста Георгия Таирова. Поговаривали, что выйти за спортсмена знаменитость решила, чтобы отомстить Муслиму Магомаеву — артисту и другу семьи, в которого была безответно влюблена.

Второй муж Владимир Блехер заметил исполнительницу и пригласил в свой ансамбль «Молодые голоса», дал неплохой старт карьере, писал для нее песни. За незаконные валютные операции Блехер оказался под следствием, ждать его и рисковать репутацией Аллегрова не стала.

Настоящей звездой певицу сделал третий муж Владимир Дубовицкий, руководитель ансамбля «Электроклуб». Но и с ним не сложилось. Сначала намеки, сплетни, потом факты — мужчина изменял. Позже брошенный Дубовицкий создал семью с Татьяной Овсиенко.

Самый любимый муж Ирины Аллегровой

Аллегрова после этого замуж больше не хотела, но встретив самую яркую свою любовь — танцора из коллектива Аллы Пугачевой Игоря Капусту, влюбилась без памяти. Утверждала потом, что он был самым любимым ее супругом. Сам объект страсти заявлял, мол, будущая жена буквально угнала его от девушки. И что эта история и легла в основу песни «Угонщица» — ее, по словам Капусты, звезда пела на сцене уже через неделю.

«Моя Таня начала закатывать сцены ревности. Она видела, что Ирина Аллегрова положила на меня глаз. Однажды после очередной разборки я выскочил из подъезда, увидел „девятку“ Ирины Аллегровой, сел в нее, и мы уехали. Кстати, песня Иры „Угонщица“ как раз про тот случай… Ира вообще все делала стремительно. Такая сильная женщина, что может взглядом столб сдвинуть», — приводит его слова Starhit.ru.

Влюбленные обвенчались в церкви под чужими фамилиями, а кадры с таинства потом были использованы в клипе «Свадебные цветы». Романтический союз, по словам Капусты, разрушила дочь Аллегровой, завидовала женскому счастью матери. Но есть версии и о его многочисленных изменах и даже беспробудном пьянстве Ирины Александровны. Так или иначе, певица о разрыве не говорит, с тех пор ее личная жизнь — в тайне.

Игорь Капуста в 2012-м попал в тюрьму по наркотической статье, после выхода у него обнаружили болезнь легких в тяжелой стадии. Он умер в одной из больниц Петербурга. Аллегрова на похороны не явилась. Сейчас она живет за городом, выступает редко, предпочитает проводить время с семьей. Главным своим мужчиной теперь называет внука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ирина Аллегрова покинула шоу-бизнес.