Жорин рассказал, что может грозить Волочковой после скандала в самолете

Вернувшуюся с отдыха на Мальдивах балерину Анастасию Волочкову со спутником в аэропорту встречали не поклонники, а сотрудники полиции. После разгоревшегося на борту самолета скандала с участием звезды из-за отказа надеть маску, знаменитость оказалась в отделении полиции, где вновь вступила в перепалку теперь уже с представителями органов правопорядка. В отношении нее были составлены проколы об административных правонарушениях.

Какие последствия будет иметь эта история для балерины? Какова вероятность, что в отношении звезды возбудят уголовное дело за оскорбление представителя власти? И может ли Волочкова оказаться за решеткой?

За ответами на эти вопросы 5-tv.ru обратился к звездному адвокату Сергею Жорину. В эксклюзивном интервью он объяснил, насколько суровым может быть наказание для эпатажной звезды и почему она, скорее всего, не выиграет суд против бортпроводника.

«Те статьи кодекса об административном правонарушении, которые ей инкриминируют, кроме штрафа также предусматривают и административный арест сроком до 15 суток. Вероятность того, что будет назначен именно арест крайне низкая. Тем не менее, законодательством это предусмотрено», — рассказал Жорин.

Также, по его словам, если Волочкова действительно высказывала оскорбления в адрес представителя власти, о чем писали в СМИ, то ситуация может усугубиться, поскольку это уже уголовное преступление.

«Если правоохранители также займут принципиальную позицию и возбудят уголовное дело, то здесь уже, что называется, дело пахнет керосином. Это уже гораздо серьезнее и может создать Волочковой дополнительные трудности в плане получения виз, поездок и выступлений», — отметил адвокат.

Между тем, сама балерина уже назвала произошедшее провокацией. По словам Волочковой, такое пристальное внимание со стороны бортпроводника объясняется тем, что она известная личность. Она также заявила, что собирается подать в суд на стюарда, который просил ее надеть средство индивидуальной защиты (СИЗ).

Однако, по словам Сергея Жорина, в данном случае шансов на успех у балерины практически нет.

«Она подает в суд не на авиакомпанию, а на ее сотрудника. Но этот сотрудник исполнял свои трудовые обязанности. По действующему законодательству, если Волочковой кажется, что он сделал что-то неправильно, то надлежащим ответчиком будет как раз авиакомпания. При любом раскладе ей вообще ничего не светит. Это авиаперевозчик номер один нашей страны и там очень серьезная степень подготовки бортпроводников — инструктаж и все остальное. Поэтому здесь у нее вариантов нет. Если же она подаст в суд просто на этого человека, это будет просто глупый иск с точки зрения права», — отметил Сергей Жорин.

Кроме прочего, звездный адвокат отметил, у авиакомпании «Аэрофлот» достаточно солидный юридический департамент. В связи с этим у Анастасии Волочковой, по всей видимости, шансы выиграть минимальные.

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