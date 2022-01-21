Умер автор альбома Bat Out of Hell и актер «Шоу ужасов Рокки Хоррора» Мит Лоуф

Американский музыкант, рок-певец и актер Марвин Ли Адей, известный под псевдонимом Meat Loaf (мясной рулет - в переводе с английского языка — Прим.ред.) умер в возрасте 74 лет. Об этом семья артиста сообщила на его странице в Facebook. Причину смерти родные предпочли не разглашать.

«Наши сердца разбиты. Несравненный Мит Лоуф скончался сегодня вечером в окружении жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей. Его удивительная карьера длилась шесть десятилетий, он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся более чем в 65 фильмах. Мы потеряли вдохновляющего художника и прекрасного человека», — сказано в публикации.

Мит Лоуф, согласно данным в открытых источниках, является автором одного из сотни лучших альбомов всех времен по версии журнала Classic Rock — его сборник Bat Out of Hell занял в списке 84-ю строчку. Он также в ряду «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Этот альбом остается в рейтингах самых продаваемых по сей день.

Как пишет Газета.ру, свой псевдоним рокер получил в два года от отца из-за склонности к полноте. Папа звал мальчика просто meat, «мясо», а в школе к этому добавили еще и «рулет». Первые буквы прозвища совпали с первыми буквами настоящего имени.

Кадр из к/ф «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975)

Адей также известен публике по роли Эдди в ленте режиссера Джима Шармена «Шоу ужасов Рокки Хоррора» 1975 года — экстравагантном секс-мюзикле, который попрал все возможные нормы приличия в свое время и обрел статут культового. Главные роли в картине исполнили тогда еще будущие звезды Голливуда первой величины Тим Карри и Сьюзен Сарандон.

В фильме «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, снятом по одноименному роману Чака Паланика с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях Мит Лоуф сыграл Роберта «Боба» Полсона — к его огромной и почти женской груди прижимался главный герой на сеансах групповой терапии.

В сообщении о кончине легенды рока близкие обратились «от его сердца» к душам поклонников с призывом — никогда не прекращайте зажигать! Never stop rock!

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского поэта, переводчика и мемуариста Анатолия Наймана. Литератор умер после обширного инфаркта в возрасте 85 лет.