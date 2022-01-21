Умер автор альбома Bat Out of Hell и актер «Шоу ужасов Рокки Хоррора» Мит Лоуф
Артисту Марвину Ли Адею, автору одного из самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен, работавшему под псевдонимом Meat Loaf (мясной рулет), было 74 года.
Фото: www.globallookpress.com / Nicole Kubelka
Американский музыкант, рок-певец и актер Марвин Ли Адей, известный под псевдонимом Meat Loaf (мясной рулет - в переводе с английского языка — Прим.ред.) умер в возрасте 74 лет. Об этом семья артиста сообщила на его странице в Facebook. Причину смерти родные предпочли не разглашать.
«Наши сердца разбиты. Несравненный Мит Лоуф скончался сегодня вечером в окружении жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей. Его удивительная карьера длилась шесть десятилетий, он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся более чем в 65 фильмах. Мы потеряли вдохновляющего художника и прекрасного человека», — сказано в публикации.
Мит Лоуф, согласно данным в открытых источниках, является автором одного из сотни лучших альбомов всех времен по версии журнала Classic Rock — его сборник Bat Out of Hell занял в списке 84-ю строчку. Он также в ряду «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Этот альбом остается в рейтингах самых продаваемых по сей день.
Как пишет Газета.ру, свой псевдоним рокер получил в два года от отца из-за склонности к полноте. Папа звал мальчика просто meat, «мясо», а в школе к этому добавили еще и «рулет». Первые буквы прозвища совпали с первыми буквами настоящего имени.
Адей также известен публике по роли Эдди в ленте режиссера Джима Шармена «Шоу ужасов Рокки Хоррора» 1975 года — экстравагантном секс-мюзикле, который попрал все возможные нормы приличия в свое время и обрел статут культового. Главные роли в картине исполнили тогда еще будущие звезды Голливуда первой величины Тим Карри и Сьюзен Сарандон.
В фильме «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, снятом по одноименному роману Чака Паланика с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях Мит Лоуф сыграл Роберта «Боба» Полсона — к его огромной и почти женской груди прижимался главный герой на сеансах групповой терапии.
В сообщении о кончине легенды рока близкие обратились «от его сердца» к душам поклонников с призывом — никогда не прекращайте зажигать! Never stop rock!
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