Родственница Абдулова чуть не выбросила пиджак актера с фотографией тайного сына

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 8 683

Теперь эта вещь, которая со времени смерти знаменитости ни разу не была в химчистке, вероятно, может помочь в проведении ДНК-теста.

Родственница Абдулова чуть не выбросила пиджак актера с фотографией тайного сына

Фото: РИА Новости / Кавашкин Борис

История с появлением внебрачного сына актера Александра Абдулова становится все более невероятной, настолько много в ней удивительных совпадений. Когда-то звезда отечественного кино получил фотографию маленького мальчика, который, по словам его мамы Ольги, является сыном знаменитости. Неизвестно, поверил ли артист в свое отцовство, но этот снимок всегда носил с собой. Карточку случайно обнаружила одна из бывших возлюбленных актера Виктория Лановская. Она получила знаменитый белоснежный пиджак Абдулова в подарок от его сестры Альбины.

«Еще летом прошлого года я позвала Викторию Лановскую в гости, к себе в Ивановскую область. Уже тогда в голове крутилась мысль о подарке. Я запланировала, что отдам ей этот белый пиджак Armani, который Саша действительно очень любил. Знала, что Вика хранит память о когда-то любимом мужчине и хотела, чтобы эта вещь была напоминанием», — рассказала Альбина Абдулова сайту KP.RU.

KP.ru

Однако гостья затягивала с визитом и родственница звезды, по ее собственному признанию, уже собиралась было отправить вещь на помойку, но, к счастью, в последний момент передумала.

«Я ждала ее приезда полгода. Она все не ехала и не ехала и в какой-то момент я стала обижаться. Буквально за пару дней до ее визита стала перебирать вещи. Этот пиджак, его действительно никто ни разу не стирал и не сдавал в химчистку, тоже попался под руку. Я хотела отнести его на помойку. Даже из шкафа достала, но в последний момент какая-то сила меня остановила. А через два дня приехала Вика и я отдала пиджак ей», — призналась женщина.

Также она отметила, что готова встретиться с найденным мальчиком с давней фотографии, которым оказался 34-летний актер Александр Коваль. По словам родственницы Абдулова, можно провести тест ДНК, чтобы выяснить, действительно ли молодой мужчина — сын знаменитого артиста. В поисках образца для исследования может пригодиться тот самый пиджак, столько лет хранивший грандиозную тайну о прошлом артиста и от которого она едва не избавилась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что говорил о своем предполагаемом внебрачном сыне сам Александр Абдулов своему другу и коллеге по театру «Ленком».

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