Шварценеггер на внедорожнике протаранил легковушку с женщиной за рулем

Внедорожник бывшего губернатора Калифорнии фактически раздавил капот легковушки.

Арнольд Шварценеггер попал в серьезную аварию на своем внедорожнике Yukon. Как сообщает издание TMZ, машина актера при столкновении взлетела на капот красной легковушки Toyota Prius, начав переворачиваться в воздухе.

Очевидцы рассказали, что от силы столкновения во внедорожнике сработали подушки безопасности. Водителя Prius, женщину, увезла с места ЧП скорая с сильно кровоточащей раной на голове.

Шварценеггеру не понадобилась экстренная медицинская помощь, однако он обеспокоен состоянием госпитализированной женщины. Как сообщил источник TMZ, актер хочет лично навестить ее в больнице.

По словам свидетелей, столкновение произошло из-за маневра Шварценеггера.

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