Житель Крыма избил жену, расчленил и зарыл тело на кладбище

Житель Крыма забил до смерти жену, расчленил и зарыл тело на кладбище. Как сообщает региональный Следственный комитет, семейная драма произошла в Симферопольском районе.

По версии следствия, 63-летний местный житель в новогоднюю по невыясненным причинам учинил разборки со своей благоверной. В ходе конфликта тиран ударил женщину несколько раз по голове. Мужчина предположил, что его супруга скончалась от полученных травм и решил скрыть следы преступления. Изверг вывез тело пострадавшей на кладбище, расчленил и закопал.

После этого он, как ни в чем не бывало, подозреваемый отправился в местный отдел полиции и написал заявление о пропаже близкого человека.

«Все это время правоохранительными органами велась работа по розыску женщины, отрабатывались различные версии ее исчезновения, в том числе — совершение в отношении нее насильственного преступления. Благодаря слаженной работе следователей, следователей-криминалистов Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю и оперативных сотрудников МВД по Республике Крым было раскрыто преступление, совершенное в условиях неочевидности, установлено лицо, его совершившее», — отметили в ведомстве.

Предполагаемый злоумышленник был задержан. В его отношении следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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