Помириться и отправиться в путешествие: советы астролога на 21-е и 22-е лунные сутки

В воскресенье 23 января до 23:19 по московскому времени действуют 21-е лунные сутки, за ними наступит особенный, 22-й лунный день, который обещает раскрыть тайны прошлого.

По словам астролога Ксении Шаховой, 21-й лунный день будет отмечен мощной положительной энергией, которая позволит за короткое время справиться даже со сложными делами. При этом многие смогут ощутить себя особенно решительным и благородными.

Также на высоте будут интеллектуальные способности. Утренние часы и дневное время располагают к работе, требующей точности и расчетов, а также опоры на соратников.

«Это хороший день для поездок, путешествий и поиска пропавших вещей. Луна движется по воздушному знаку Весы и задает ориентир на эстетику пространства, партнерство и сотрудничество. Прекрасное время, когда можно уладить разногласия, найти точки контакта с противоположным полом», — отмечает астролог.

Также эксперт напоминает о необходимости обратить внимание на свое здоровье. По словам астролога, в зоне особого риска в этот день почки и поясница, поэтому не желательны хирургические вмешательства в эти органы.

Гармония Солнца и Луны создает благоприятный фон в сфере межличностных коммуникаций. В общении будет преобладать дружелюбный настрой и взаимопонимание.

Также астролог отмечает, что благоприятный аспект Сатурна к Луне определит душевное равновесие, разумность и сдержанность в быту.

Однако, несмотря на позитивные тенденции дня, к вечеру могут обостриться финансовые вопросы, возрасти потребности в деньгах. По словам эксперта, конфликт Венеры и Луны многими будет ощущаться как противоречивость желаний и непостоянство собственных чувств.

При этом 22-е лунные сутки обещают получение тайн и сокровенных знаний. Также, как рассказала астролог, сны в 21-е и 22-е лунные сутки не будут иметь серьезной смысловой нагрузки.

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