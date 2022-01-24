От искажения цвета до галлюцинаций: врач назвал два портящих зрение продукта

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 178

Окулист Уитни Селтман назвала два портящих зрение продукта

От искажения цвета до галлюцинаций: врач назвал два портящих зрение продукта

Фото: Depositphotos / Nuzza1

Окулист Уитни Селтман объяснила, как диета сказывается на здоровье глаз человека.

Худшими продуктами для здоровья глаз являются хлеб и макароны, заявила врач-окулист Уитни Селтман из США. По словам доктора, диета играет жизненно важную роль в поддержании работы сердца и кровеносных сосудов — нарушение функционирования этих систем напрямую сказываются на качестве зрения.

Селтман объяснила, что простые углеводы в хлебобулочных и макаронных изделиях способствуют повышению уровня сахара в крови. Это повышает риск ускорения возрастной дегенерации желтого пятна — центра наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза.

Обычно дегенерация желтого пятна отмечается у людей к 50-60 годам. Им становится трудно читать, распознавать формы и цвета, узнавать лица. Дать сбой может работа одного или обоих глаз. Как последствия, вероятны восприятие прямых линий волнистыми или кривыми, предметы часто кажутся меньше, чем на самом деле, а также менее яркими. Возможны даже галлюцинации — видение несуществующих объектов и цветов.

Чтобы не допустить повышения уровня сахара в крови и сохранить остроту зрения, Селтман посоветовала заменить белый хлеб и макароны цельнозерновыми сортами. Также она рекомендует отказаться от обработанного мяса — большое содержание в нем натрия вредит здоровью глаз вплоть до слепоты.

Как пишет Medikforum.ru со ссылкой на данные окулиста, исключить стоит и продукты приготовленные во фритюре с использованием трансжиров. Они провоцируют скачки уровня холестерина и поражают впоследствии сосуды.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, академик РАН Колесников объяснил, как использовать водку для защиты от «омикрона».

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.69
0.25 86.91
0.09
Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Последние новости

11:32
Предвестник смерти: назван универсальный симптом ранней стадии рака
11:12
Адвокат Федосеевой-Шукшиной о ее свадьбе с сыном Алибасова: «Согласия не давала»
11:02
Экс-разведчик Франции назвал антироссийскую политику Запада «самоубийством»
11:02
Ученица Андрея Мягкова рассказала, кому может достаться наследство его семьи
10:52
Картинг-столица России: «Игора Драйв» получила высшую лиценщию FIA
10:42
Певица МакSим отсудила у бывшего мужа права на старшую дочь

Сейчас читают

Заколол ножом для забоя скота: новые детали убийства семьи с ребенком под Омском
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
Тернистый путь: ТОП-7 мужских имен, у чьих обладателей тяжелая судьба
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год