От искажения цвета до галлюцинаций: врач назвал два портящих зрение продукта

Окулист Уитни Селтман объяснила, как диета сказывается на здоровье глаз человека.

Худшими продуктами для здоровья глаз являются хлеб и макароны, заявила врач-окулист Уитни Селтман из США. По словам доктора, диета играет жизненно важную роль в поддержании работы сердца и кровеносных сосудов — нарушение функционирования этих систем напрямую сказываются на качестве зрения.

Селтман объяснила, что простые углеводы в хлебобулочных и макаронных изделиях способствуют повышению уровня сахара в крови. Это повышает риск ускорения возрастной дегенерации желтого пятна — центра наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза.

Обычно дегенерация желтого пятна отмечается у людей к 50-60 годам. Им становится трудно читать, распознавать формы и цвета, узнавать лица. Дать сбой может работа одного или обоих глаз. Как последствия, вероятны восприятие прямых линий волнистыми или кривыми, предметы часто кажутся меньше, чем на самом деле, а также менее яркими. Возможны даже галлюцинации — видение несуществующих объектов и цветов.

Чтобы не допустить повышения уровня сахара в крови и сохранить остроту зрения, Селтман посоветовала заменить белый хлеб и макароны цельнозерновыми сортами. Также она рекомендует отказаться от обработанного мяса — большое содержание в нем натрия вредит здоровью глаз вплоть до слепоты.

Как пишет Medikforum.ru со ссылкой на данные окулиста, исключить стоит и продукты приготовленные во фритюре с использованием трансжиров. Они провоцируют скачки уровня холестерина и поражают впоследствии сосуды.

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