Эпидемиолог Горелов рассказал, кто наиболее подвержен заражению «омикроном»
Не стоит доверять обманчивой «легкости» нового штамма коронавируса, уверен инфекционист.
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Любой россиянин, не болевший ранее коронавирусом, склонен к заражению «омикроном». Такую точку зрения высказал эпидемиолог, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов, пишет Газета.ру.
«На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», — уверен член-корреспондент РАН.
По словам специалиста, данные по течению болезни у инфицированных «омикроном» создают впечатление, будто такой вариант COVID-19 переносится легче. Однако с учетом скорости и масштабов распространения этого штамма, число госпитализаций вряд ли станет меньше, считает врач.
«Омикрон» впервые был обнаружен в ноябре 2021 года. За столь короткий срок, всего чуть более пары месяцев, штамм распространился в 110 странах. В их число вошла и Россия.
Как считают медики, заразиться «омикроном» могут и уже переболевшие COVID-19 пациенты, и вакцинированные. Этот штамм является самым «скоростным», вытесняя за счет быстрого распространения своего опасного предшественника «дельту».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лазейкой для «омикрона» оказались глаза.
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