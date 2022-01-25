Эпидемиолог Горелов рассказал, кто наиболее подвержен заражению «омикроном»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 8 697

Не стоит доверять обманчивой «легкости» нового штамма коронавируса, уверен инфекционист.

Эпидемиолог Горелов рассказал, кто наиболее подвержен заражению «омикроном»

Фото: Depositphotos / alexraths

Тема:
Омикрон Эпидемия коронавируса

Любой россиянин, не болевший ранее коронавирусом, склонен к заражению «омикроном». Такую точку зрения высказал эпидемиолог, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов, пишет Газета.ру.

«На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», — уверен член-корреспондент РАН.

По словам специалиста, данные по течению болезни у инфицированных «омикроном» создают впечатление, будто такой вариант COVID-19 переносится легче. Однако с учетом скорости и масштабов распространения этого штамма, число госпитализаций вряд ли станет меньше, считает врач.

«Омикрон» впервые был обнаружен в ноябре 2021 года. За столь короткий срок, всего чуть более пары месяцев, штамм распространился в 110 странах. В их число вошла и Россия.

Как считают медики, заразиться «омикроном» могут и уже переболевшие COVID-19 пациенты, и вакцинированные. Этот штамм является самым «скоростным», вытесняя за счет быстрого распространения своего опасного предшественника «дельту».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лазейкой для «омикрона» оказались глаза.

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