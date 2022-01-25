Депутат ГД Белик о «карательных мерах» НАТО против РФ: «Накаляют ситуацию»

Заявление лидеров стран НАТО о «карательных мерах» в отношении Кремля не способствует мирному урегулированию конфликтов, а лишь обостряют их. Об этом завил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

«Такие заявления способствуют лишь истерии. Внешняя политика у наших западных соседей подчиняется не здравому смыслу, а другим законам. Это демострирует так называемою единогласную поддержку лидеров стран НАТО в беспрецедентных санкциях против РФ. Такие заявления США и НАТО накаляют ситуацию», — считает парламентарий.

Россия же всегда старается решать вопросы дипломатическим путем, не войнами и конфликтами. Однако Россию втягивают в войну, так как у США есть свои интересы.

«Обострение ситуации вокруг Украины является лишь триггером. Давно известно, что те, кто живет по законам стаи и подчиняется вожаку, не только не изгоняется из нее, но и чувствуют себя хорошо и комфортно. Отвечать на вызовы самостоятельно и достойно способен далеко не каждый», — пояснил Белик.

В случае недостижения успехов на дипломатическом уровне Россия способна дать «военно-технический ответ», заключил парламентарий.

Как писал 5-tv.ru, ранее лидеры стран НАТО, в частности США, Италии, Польши, Франции, Германии и Великобритании, одобрили пакет санкций в отношении РФ в случае ее вторжения на Украину.