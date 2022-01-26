Трудолюбивы и несамостоятельны: ТОП-4 женских имен, чьи обладательницы не станут бизнесвумен

По статистике Федеральной налоговой службы в России в 2021 году доля предпринимательниц составила чуть более 40%. Но вы когда-нибудь задумывались, почему одни создают свое дело, а другие работают, как говорят, на дядю?

По словам астролога и экстрасенса Светланы Проскуряковой, дело в том, что одни люди инициативны, пассионарны, очень творческие натуры и предпочитают все делать самостоятельно. Вторым не нужна административная работа, им удобнее выполнять поручения и спокойно заниматься своим ремеслом.

Светлана Проскурякова убеждена, дело не только в инициативности и, к примеру, отсутствии финансовых возможностей для собственного бизнеса, но и в расположении планет при рождении, а также имени, которым родители наградили человека.

«Потому что имя — это набор звуков, вибраций, которые сопровождают человека всю жизнь, и определяют его характер и судьбу», — отметила эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Звездный специалист назвала четыре женских имени, чьи обладательницы очень трудоспособны, но им никогда не стать бизнес-леди.

«Среди женщин бесспорными лидерами по трудоспособности являются: Валентина, Зинаида, Антонина и Наталья», — сказала Проскурякова.

По ее словам, эти женщины способны к длительному и монотонному труду. Они исполнительны, не конфликтны, всегда на хорошем счету у начальства, но всю жизнь они будут работать именно на кого-то, а не на себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие имена носят самые «гулящие» мужчины.