Покажи, да всю правду доложи: как аватарка в соцсетях раскрывает характер

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Анна Белявская объяснила, почему некоторые люди заменяют собственное лицо изображениями животных или публикуют себя в профиль.

Аватарка давно перестала быть просто изображением, фото в профиле соцсети на самом деле скрывает истинные намерения пользователя, его черты характера и страхи. Психолог Белявская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвала основные виды фотографий, которые представлены в интернете.

«Любая наша заставка — это своеобразный портрет нашего внутреннего мира, нашего внутреннего состояния», — заявила эксперт.

Животное

Люди, выбирающие для заставки в соцсетях животных, инфантильны. Зачастую им сложно сделать выбор, тем более взять на себя ответственность.

Селфи

Один популярных видов аватарок.

«Люди, которые ставят на заставку селфи и при этом постоянно фотографируют сами себя с выгодных ракурсов, имеют элементы нарциссического расстройства», — раскрыла психолог черты личности любителей автопортретов, добавив, что таким людям сложно выстраивать близкие и доверительные отношения.

Со спины или с прикрытым лицом

Если на главную страницу выставлено фото со спины, или лицо прикрыто волосами, шляпой, солнечными очками, либо человек сфотографирован в профиль, то перед вами — зажатая персона. Такие изображения предпочитают люди стеснительные, которым не так просто открыться другим, соответственно, будет сложно узнать их внутренний мир.

Открытое лицо

«Обычное фото с полностью открытым лицом публикуют зрелые, сформировавшиеся и уверенные в себе люди», — подчеркнула специалист.

На фоне роскоши

Если на аватарке присутствуют предметы роскоши, можно предположить, что человек хочет скорее приблизиться к своей мечте и получить то желаемое, что поставил на заставку в соцсетях.

Фото в полный рост

Фото в полный рост, где человека трудно разглядеть: возможно, он слишком далеко или изображение не совсем четкое. Такая аватарка говорит о неуверенном в себе человеке, который не против открыться, но делает это избирательно — только с теми людьми, дружба с которыми проверена годами.

Природа

Аватарка с элементами природы и различными пейзажами расскажет о мягкости характера человека, о романтичной и, скорее всего, творческой натуре.

Откровенное фото

Слишком откровенные фото говорят о проблемах в личной жизни и восприятии противоположного пола.

В кругу семьи

Фото в окружении семьи или фото с детьми указывают на то, что человек гордится успехами в семейных отношениях и открыто заявляет об этом всему миру.

«Рассматривая аватарки в соцсетях, не стоит забывать, что психика человека является сложным и многогранным механизмом, и, помимо самой картинки, роль в определении характера и внутреннего мира имеют также цвета и само наполнение ленты», — резюмировала психолог Анна Белявская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что многие проводящие слишком много времени в интернете не готовы признать наличие проблемы и приводил советы психолога, как бороться с зависимостью от соцсетей.