Проклова оправдала интерес мужчин к юным девушкам: «Зачем это ханжество?»

Актриса заявила, что представители сильного пола не могут идти «поперек своей природы».

Елена Проклова, ставшая, по ее словам, жертвой сексуального насилия в 15 лет, заявила, что проблема увлечения взрослых мужчин юными девушками нерешаема. Удержать их от этого не смогут никакие семейные узы, уверена актриса.

«Юное женское тело для мужчины очень важно. Мужчина не может существовать поперек своей природы. И зачем тогда врать: „Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня волнует на самом деле“. Зачем это ханжество? Эта проблема есть, и ее не решить запретом», — подчеркнула Проклова в интервью «Собеседнику».

По словам актрисы, несмотря на попытки эмансипации, женщины продолжают жить в мире, где правят мужчины, которым не выгодно равноправие полов. При этом женщина не должна быть жертвой, добавила Проклова. Она привела в пример себя, пояснив, что ее отношения с мужчинами не основывались лишь на сексе, и партнеры всегда были влюблены не только в ее тело.

«Думаю, каждая женщина мечтала бы прожить такую жизнь, как моя, в смысле обилия настоящей любви», — сказал актриса.

Весной прошлого года Проклова угодила в скандал, когда в эфире телеканала НТВ рассказала о сексуальных домогательствах, пережитых в подростковом возрасте со стороны известного кинодеятеля. Его личность она не раскрыла, однако коллеги по цеху и поклонники решили, что речь идет о народном артисте СССР Олеге Табакове. Своим откровением актриса положила начало публичной дискуссии о харрасменте в российском шоу-бизнесе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс поддержала Елену Проклову после ее откровенного рассказа о домогательствах со стороны известного кинорежиссера.