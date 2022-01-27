В шаге от развода: Чумаков и Ковальчук рассказали о проблемах в идеальном браке

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 752

Женатый певец считает, что «мужчина должен засматриваться на других женщин». Его супруга эту позицию не разделяет.

В шаге от развода: Чумаков и Ковальчук рассказали о проблемах в идеальном браке

Фото: Instagram @juliakovalchuk

Брак Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считается идеальным в российском шоу-бизнесе, однако в интервью Лере Кудрявцевой прозвучало признание, которое заставило поклонников усомниться в изображаемой идиллии.

Выяснилось, что звездная пара прошла сквозь испытания и даже была на грани разрыва семейных отношений. Причина — ревность, повод для которой давал Алексей, засматриваясь на других женщин и не считая это зазорным.

«Я считаю, что мужчина должен заглядываться на женщин. Это нормально», — заявил он.

Позицию супруга Юлия не собиралась разделять и подозревала спутника в измене.

«Интересно, а почему мне или Лере Кудрявцевой не приписывают отношения со всеми подряд?» — недоумевала Юлия в студии телешоу, намекая на периодически возникающие слухи о «любовнице» Чумакова.

Сейчас у пары доверительные отношения. Исполнители воспитывают дочь Амелию, которую тщательно скрывают от посторонних взглядов: до сих пор не известно, как выглядит наследница, родившаяся в 2017 году. При этом пара не исключает появления второго ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук побоялась отпускать Чумакова на концерт с «разлучницей»-женой Мартиросяна.

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