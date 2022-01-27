Время влюбленных: китайский совет дня на четверг, 27 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 4 930

Сегодня смело можно планировать встречи, свидания и сложные переговоры. Вы преуспеете, если растопите сердце собеседника.

Время влюбленных: китайский совет дня на четверг, 27 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 20 января?

В четверг открываются прекрасные перспективы для влюбленных. Энергии дня благоволят делам, связанным с разрешением проблем во взаимоотношениях.

Смело планируйте на четверг встречи, свидания, сложные переговоры, успех которых зависит от того, насколько вам удастся растопить сердце собеседника. Свадьбы и разводы тоже должны пройти в этот день благополучно.

Не стоит в четверг продавать и покупать недвижимость и начинать сложные путешествия.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-6° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
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0.30 89.15
0.22
Время влюбленных: китайский совет дня на четверг, 27 января

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