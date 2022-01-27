Время влюбленных: китайский совет дня на четверг, 27 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 20 января?

В четверг открываются прекрасные перспективы для влюбленных. Энергии дня благоволят делам, связанным с разрешением проблем во взаимоотношениях.

Смело планируйте на четверг встречи, свидания, сложные переговоры, успех которых зависит от того, насколько вам удастся растопить сердце собеседника. Свадьбы и разводы тоже должны пройти в этот день благополучно.

Не стоит в четверг продавать и покупать недвижимость и начинать сложные путешествия.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.