День огненного Стрельца: как провести 25-е лунные сутки с пользой

В четверг, 27 января, реализуются 25-е лунные сутки. Они благоприятны для командировок, поездок, но если не использовать энергию с целью перемещения, она может стать основанием к праздным размышлениям и бесполезным фантазиям, рассказала 5-tv.ru астролог Ксения Шахова.

«В этот день удача приходит к неторопливым людям, мудрость рождается в тишине, созерцании происходящего. Ни в чем не стоит сегодня торопиться. Гармония Солнца и Луны помогает в согласовании мужского и женского начал, примирению и нахождению общего языка с противоположным полом», — сообщила она.

Луна сегодня переходит в знак огненного Стрельца — в этот период у людей отмечается склонность к скитанию, авантюрам, жажда открытий.

«Хочется заявить о своих успехах во всеуслышание, оказаться в роли наставника для окружающих. Напряженный аспект Юпитера к светилу склоняет к неосторожности», — отметила Шахова.

С повышенной рассеянностью столкнутся Раки, Рыбы, Близнецы, Девы и Стрельцы. Рекомендуется больше внимания уделять концентрации и собранности, проверять наличие рядом вещей в местах большого скопления людей.

«Кровь приливает к печени и желчному пузырю, в зоне особого внимания находятся бедра, поэтому воздержитесь от хирургических вмешательств на эти органы. При этом сегодня эффективен массаж верхней части ног и избавление от мозолей», — посоветовала астролог.

Вечернее время подходит для формирования запроса подсознанию, настройки себя на создание позитивного будущего. Сны в ночь с 27 на 28 исполняются не сразу, а с течением времени, заключила Шахова.

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